Se realizó en Paraná la reválida anual de guardavidas

Fue este fin de semana, donde participaron más de 100 guardavidas en pruebas de competencia, capacitaciones teóricas y un examen psicológico obligatorio. Esta edición 2025-2026 asegura que los guardavidas estén debidamente preparados para desempeñar su labor en las playas y piletas de la región. La prueba en río estuvo a cargo de la Municipalidad de Paraná.

La directora general del Borde Costero, Amalia Ferreira, explicó que la reválida consistió en una tirada de los guardavidas a nado desde el balneario Thompson hasta el balneario municipal. Ferreira destacó la importancia de contar con personal capacitado, especialmente en el contexto de las playas: “Es fundamental que tengamos gente preparada, por eso el municipio insiste mucho en la reválida para el río”, dijo.

Además, la directora mencionó que los guardavidas que participan de esta reválida serán incorporados a diferentes piletas y campings, lo que resalta la necesidad de mantener altos estándares de seguridad en todas las áreas acuáticas.

Por su parte, el director de la Federación Argentina de Guardavidas en Entre Ríos, Juan José Scevola, explicó que el proceso de reválida comenzó el jueves, con capacitaciones en RCP y primeros auxilios, algo fundamental para nivelar conocimientos. Scevola subrayó que la incorporación de pruebas específicas para el contexto del río es una tradición que se ha mantenido: “Vemos cómo estamos preparados y qué guardavidas podemos tener en nuestras playas”.

Estar formados para acompañar a los bañistas

Entre los participantes, Belén Alonso, guardavida en la playa municipal, compartió su experiencia: “Me recibí en 2022 en el Instituto del CAE y comencé a trabajar en Bajada Grande. Esta temporada la hice en la playa municipal”.

La Reválida Provincial de Guardavidas no solo asegura que los participantes estén listos para enfrentar situaciones de emergencia, sino que también fomenta un ambiente seguro y responsable en las actividades acuáticas de la región. La capacitación continua es clave para la seguridad de los bañistas y la efectividad de los guardavidas en su labor.