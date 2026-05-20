El gobernador avanzó con Nación en las gestiones por la compensación de la Caja de Jubilaciones entrerriana

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de Anses, Guillermo Arancibia, para avanzar hacia la firma de un convenio entre Nación y provincia por la compensación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos no transferida.

Durante el encuentro, las autoridades compartieron los resultados de auditorías recientes, un proceso que no se realizaba desde 2017, y que resulta clave para avanzar en la determinación de los montos que le corresponden a Entre Ríos en concepto de compensación previsional.

Frigerio destacó la importancia de este avance al considerar que se trata de una instancia técnica y política central para ordenar una deuda histórica con la provincia. En ese marco, subrayó el valor del trabajo conjunto con el gobierno nacional para lograr acuerdos que beneficien a los entrerrianos y fortalezcan la sostenibilidad del sistema previsional.

La reunión se inscribió en una agenda de gestiones que el mandatario provincial viene impulsando ante organismos nacionales, con el objetivo de defender los intereses de Entre Ríos y garantizar recursos que permitan mejorar la administración y el funcionamiento del Estado provincial.