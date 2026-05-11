Anses definió el cronograma de pagos del medio aguinaldo para jubilados

El calendario de junio para jubilados y pensionados ya está definido y ese mes incluirá aguinaldo, aumento por movilidad.
La Anses ya tiene definido el calendario de pagos de junio para jubilados y pensionados. Ese mes llegará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026, además del aumento mensual por movilidad y el posible mantenimiento del bono extraordinario.
En mayo, los jubilados cobran con un aumento del 3,38% y un bono de hasta $70.000. Así, la jubilación mínima quedó en $393.174,10 y el total asciende a $463.174,10 para quienes perciben el haber más bajo.
Con las estimaciones privadas de inflación para abril ubicadas entre 2,7% y 3%, el haber mínimo de junio podría rondar los $404.000. De esa manera, el aguinaldo para jubilados de la mínima se ubicaría cerca de los $202.000, ya que el SAC equivale al 50% del mejor haber del semestre y no incluye el bono extraordinario.
El pago alcanzará a jubilados y pensionados de Anses, titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas. El depósito llegará automáticamente junto con el calendario habitual de junio, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Aguinaldo Anses junio 2026: cuánto cobrarían los jubilados
Estimación para haberes mínimos:
Jubilación mínima estimada junio: cerca de $404.000
Aguinaldo estimado: alrededor de $202.000
Bono extraordinario estimado: $70.000
Total posible del mes: más de $670.000
El monto definitivo dependerá del IPC oficial que publique el Indec y de la continuidad del bono previsional.
Calendario Anses junio 2026 para jubilados con aguinaldo
Haberes mínimos:
DNI 0: 8 de junio
DNI 1: 9 de junio
DNI 2: 10 de junio
DNI 3: 11 de junio
DNI 4: 12 de junio
DNI 5: 16 de junio
DNI 6: 17 de junio
DNI 7: 18 de junio
DNI 8: 19 de junio
DNI 9: 22 de junio
Haberes superiores:
DNI 0 y 1: 23 de junio
DNI 2 y 3: 24 de junio
DNI 4 y 5: 25 de junio
DNI 6 y 7: 26 de junio
DNI 8 y 9: 29 de junio