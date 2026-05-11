Anses definió el cronograma de pagos del medio aguinaldo para jubilados

El calendario de junio para jubilados y pensionados ya está definido y ese mes incluirá aguinaldo, aumento por movilidad.

La Anses ya tiene definido el calendario de pagos de junio para jubilados y pensionados. Ese mes llegará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026, además del aumento mensual por movilidad y el posible mantenimiento del bono extraordinario.

En mayo, los jubilados cobran con un aumento del 3,38% y un bono de hasta $70.000. Así, la jubilación mínima quedó en $393.174,10 y el total asciende a $463.174,10 para quienes perciben el haber más bajo.

Con las estimaciones privadas de inflación para abril ubicadas entre 2,7% y 3%, el haber mínimo de junio podría rondar los $404.000. De esa manera, el aguinaldo para jubilados de la mínima se ubicaría cerca de los $202.000, ya que el SAC equivale al 50% del mejor haber del semestre y no incluye el bono extraordinario.

El pago alcanzará a jubilados y pensionados de Anses, titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas. El depósito llegará automáticamente junto con el calendario habitual de junio, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Aguinaldo Anses junio 2026: cuánto cobrarían los jubilados

Estimación para haberes mínimos:

Jubilación mínima estimada junio: cerca de $404.000

Aguinaldo estimado: alrededor de $202.000

Bono extraordinario estimado: $70.000

Total posible del mes: más de $670.000

El monto definitivo dependerá del IPC oficial que publique el Indec y de la continuidad del bono previsional.

Calendario Anses junio 2026 para jubilados con aguinaldo

Haberes mínimos:

DNI 0: 8 de junio

DNI 1: 9 de junio

DNI 2: 10 de junio

DNI 3: 11 de junio

DNI 4: 12 de junio

DNI 5: 16 de junio

DNI 6: 17 de junio

DNI 7: 18 de junio

DNI 8: 19 de junio

DNI 9: 22 de junio

Haberes superiores:

DNI 0 y 1: 23 de junio

DNI 2 y 3: 24 de junio

DNI 4 y 5: 25 de junio

DNI 6 y 7: 26 de junio

DNI 8 y 9: 29 de junio