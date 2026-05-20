El Municipio invita a sumarse a la digitalización de servicios municipales

Es una herramienta que permite encontrar todos sus servicios en un solo lugar de forma más ágil, segura y sin el uso de papel. La iniciativa se enmarca en el proceso de modernización y despapelización que impulsa la Municipalidad de Paraná.

La Municipalidad de Paraná impulsa una administración pública moderna y que busca eliminar el uso de papel en los distintos trámites que involucran a la ciudadanía. Una de estas iniciativas es la adhesión a la Boleta Digital para recibir de manera digital las tasas por servicios municipales.

A través de la Administración Fiscal Municipal (AFIM), se invita a los contribuyentes a acceder a recibir las boletas de forma digital, más ágil, segura y sin el uso de papel. El trámite es voluntario y sencillo por medio de la plataforma Mi Paraná, página de Afim, Chatbot Muni por Whatsapp o por medio del Sistema SIAT con clave fiscal.

Al momento de adherir, el contribuyente debe informar una dirección de correo electrónico en la cual recibirá las boletas. En caso de poseer más de un inmueble, se podrá consignar un correo distinto para cada propiedad, facilitando la organización y administración de los pagos.

La modernización del sistema brinda mayor comodidad para los contribuyentes al recibir sus boletas directamente en el correo electrónico, otorga mayor seguridad y rapidez en el acceso a la información tributaria y les posibilita gestionar varias propiedades de manera diferenciada y ordenada.

La adhesión puede realizarse de cuatro maneras muy sencillas:

-A través de la plataforma Mi Paraná, ingresando a “Mi Estado Tributario”.

-Mediante el asistente virtual Muni, el chatbot de WhatsApp (+543435180147).

-Adhiriendo mediante el botón Boleta Digital en la página web afim.parana.gob.ar

-Sistema SIAT con Clave Fiscal.