Patronato derrotó 2 a 1 a Nueva Chicago

El Rojinegro le ganó al Torito con goles de Rueda y Rivero en el Grella y pudo ofrecerle un triungo a su gente.

En el estadio Presbítero Bartolomé Grella, Patronato se impuso este domingo por 2-1 frente a Nueva Chicago, en un encuentro correspondiente a la 12ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo local construyó su ventaja en la primera mitad con goles de Maximiliano Rueda, a los 34 minutos, y Hernán Rivero, a los 41. En la segunda parte, la visita logró descontar a través de Lucas Ambrogio, a los 32.

El arranque del partido fue equilibrado, con ambos equipos repartiéndose la pelota y las intenciones. La primera situación clara fue para el Rojinegro, cuando Franco Soldano probó por arriba, pero el arquero Facundo Masuero alcanzó a desviar la pelota al córner. Chicago, por su parte, apostaba a lastimar por las bandas, aprovechando algunos espacios que dejaba el local en defensa.

El trámite se mantenía sin demasiadas emociones hasta que, a los 34 minutos, Patronato sacó provecho de una pelota parada. Tras un rechazo en el área, el rebote le quedó a Rueda, quien dejó picar la pelota y sacó un potente derechazo que se metió en el ángulo.

Poco después, el conjunto entrerriano amplió la diferencia. A los 41, Rueda volvió a ser clave con un remate de larga distancia que dio en el travesaño. En el rebote, Soldano asistió a Rivero, que solo tuvo que empujarla para establecer el 2-0. Sobre el cierre del primer tiempo, los jugadores de Chicago evidenciaron nerviosismo, con discusiones dentro del campo.

En el segundo tiempo Patronato estuvo cerca de liquidarlo desde el inicio con un intento de Rivero que se fue apenas desviado. Sin embargo, Chicago reaccionó y salió decidido a buscar el descuento, presionando en la mitad de la cancha.

Esa insistencia tuvo su premio a los 32 minutos, cuando, tras un rechazo defectuoso de Rueda, la jugada derivó en un centro desde la derecha que encontró a Ambrogio sin marca dentro del área. El delantero conectó de cabeza y venció a Alan Sosa para poner el 2-1.

El local respondió con un remate del ingresado Joaquín Barolín, que exigió a Masuero, quien evitó el gol enviando la pelota al córner. En tiempo de descuento, Federico Bravo sufrió un fuerte golpe en la nariz y debió salir, dejando a Patronato con un jugador menos, ya sin cambios disponibles, aunque logró sostener la ventaja hasta el final.

El equipo entrerriano salió a la cancha con Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Santiago Piccioni, Franco Meritello, Gabriel Díaz; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

En el complemento el DT Marcelo Gandía movió el banco: Joaquín Barolín reemplazó a Hernán Rivero, Alejo Miró a Juan Salas, Augusto Picco a Brandon Cortés, Juan Barinaga a Franco Soldano y Facundo Heredia a Valentín Pereyra.

El Patrón quedó apenas a una unidad de los puestos de clasificación al Reducido. En la próxima fecha tendrá una parada difícil visitando a San Martín de San Juan.

(Ahora)