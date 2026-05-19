Policiales

Una mujer de 78 años murió tras ser atropellada por una moto

Una mujer de 78 años murió esta tarde en Paraná tras ser atropellada por una motocicleta, en horas del mediodía, en la intersección de Mendoza y Cervantes. La conductora fue trasladada a Tribunales y secuestraron el rodado.

Un accidente fatal en Paraná ocurrió durante el mediodía de este martes en la intersección de calles Mendoza y Cervantes, donde una mujer de 78 años fue atropellada por una motocicleta y sufrió heridas en la cabeza.

Según se informó, una mujer de 44 años circulaba en una motocicleta Honda Bross de 125 cilindradas, junto a su hijo de 11 años por calle Cervantes. Al llegar al cruce con Mendoza, manifestó haber observado a una mujer que cruzaba corriendo por la senda peatonal, aunque no logró evitar el impacto.

El hecho movilizó a personal policial, servicios de emergencia y autoridades judiciales. Esta tarde, se confirmó el fallecimiento de la mujer que resultó herida.

Según pudo confirmar, la fallecida fue identificada como Dora Delia Rocha.

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