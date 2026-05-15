Un niño murió atropellado por un camión en plena Autovía 14

Un niño de dos años falleció luego de ser embestido por un camión Scania con acoplado que circulaba en sentido norte-sur.

Un trágico siniestro vial ocurrió durante este jueves en San José (departamento Colón). Fue durante la tarde sobre la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 158, en la zona conocida como Francos Suizos.

Un niño de dos años falleció luego de ser embestido por un camión Scania con acoplado que circulaba en sentido norte-sur.

Triste

Según se informó, el conductor del vehículo pesado cargado con palos, un hombre de 48 años domiciliado en San José, no logró evitar la colisión cuando el menor ingresó de manera imprevista a la cinta asfáltica.

El pequeño murió en el lugar producto del fuerte impacto y el camión frenó sobre la calzada, tras el impacto. De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el niño habría salido corriendo detrás de un perro y se cruzó repentinamente, frente al camión.

Personal policial tomó intervención para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal episodio. Bomberos Voluntarios de San José se hicieron presentes en el lugar del hecho alrededor de las 14:39 horas.

Fuentes policiales indicaron que el menor formaba parte de una familia de San José que trabajaría en el establecimiento de la zona. El familiar relató a los efectivos que en un momento, perdió de vista al pequeño y, al comenzar a buscarlo, se encontró con la dramática escena. Las versiones indican que el niño, estaba al cuidado de su abuela, que jugaba en su patio, habría salido corriendo para la ruta, cruzándose en el camino del transporte.

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. La circulación en la autovía se vio parcialmente afectada mientras se desarrollaban las tareas de investigación.

El hecho generó profunda conmoción entre vecinos y trabajadores de la zona rural cercana al lugar donde ocurrió el accidente fatal.