Llega una nueva edición de Paraná Ama las Pastas

Será este miércoles 20 de mayo, de 20 a 24 hs. Habrá promociones con descuentos de un 50% en pastas en más de 25 bares y restaurantes adheridos. Solo es válido para consumir en los locales. La actividad es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), junto al Ente Mixto de Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná.

Este lunes se realizó el lanzamiento oficial de la promoción, que tiene más de 25 negocios adheridos. La iniciativa busca dinamizar la economía de nuestra ciudad en momentos de baja actividad y se realiza mensualmente, con buena respuesta del público. Participan distintos rubros gastronómicos, incluida la comida asiática, mostrando la diversidad de propuestas y el objetivo de reunir a la gente con descuentos atractivos.

“Es una convocatoria que promueven los gastronómicos, que tiene que ver con inyectar dinamismo a la economía local en un momento del mes en el que claramente empieza a registrarse menos movimiento”, indicó el subsecretario de Turismo y presidente de Empatur, Agustín Clavenzani, refiriéndose a la noche de Paraná Ama las Pastas.

“Esta propuesta tiene un doble propósito. Al comerciante, al gastronómico que está trabajando en el negocio, a los trabajadores les sirve porque es un miércoles que se transforma en un sábado en relación con el movimiento. Y, al mismo tiempo, es un beneficio para los paranaenses, porque tienen un ahorro importante, y esa es la intención. Desde el Estado Municipal, simplemente, hemos contribuido a la difusión y la organización de esta dinámica que trae éxito y que en Paraná se ha transformado en un clásico”, expresó el funcionario.

Por su parte, el presidente de la AEHGP, Marcelo Barsuglia, comentó que “hay una expectativa importante, porque son más de 25 los negocios inscriptos en la promoción. Así que estamos contentos y tratándole de dar a la gente la posibilidad de que salga con un importante descuento el día miércoles, en todos los negocios adheridos”.

Antonella Lell, de Gurichan Asiático, se refirió a la combinación de la comida asiática con las pastas y en ese sentido señaló que “estamos felices de que nuestro local pueda participar de algo tan tradicional, mostrar que también la pasta se puede disfrutar desde todas las culturas. En este caso, venimos a romper un poquito con la tradición, pero también se puede disfrutar con un buen caldo, con este clima y con palitos”

Comercios participantes

Las Vegas Pizzería (opción sin tacc)

Dirección: Buenos Aires 499

Giovani (opción sin tacc)

Dirección: Gral. Urquiza 1047

El Refugio Restó

Dirección: Juan Báez 745

Bodegón Las Flores

Dirección: Córdoba 528

La Cantina del barrio

Dirección: Blas Pareras 2507

Live Rock Pizza & Restó

Dirección: 25 de Mayo y Peatonal San Martín

Nogaró Pizzeria

Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá

Flamingo Paraná

Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín

Río Restó Bar

Dársena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275

Liverpool City Restó

Dirección: Alameda de la Federación 419

Bar Maipú

Dirección: Maipú y Perón

Maipú San Juan

Dirección: San Juan 606 esquina Victoria

Maipú América

Dirección: Av Américas 2130

La Fourchette Restaurante Boutique

Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976

La Bartola Bar

Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)

El Portal Náutico

Club Náutico

El Estribo Resto Bar

Dirección: Irigoyen 593

El Estribo Choperia

Dirección: Italia 255

El estribo Coffee Bar

Dirección: La Rioja 153

Las Florindas Resto Bar

Dirección: 25 de mayo 555

Blas Bar Café Restó

Dirección: Blas Parera y Carlos Darwin.

Nembyré

Playa del Rowing Club

Pizza Paraná

Dirección: Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

Pizzeria Popular Corrientes

Dirección: Corrientes y Nogoyá

Gurichan

Dirección: Uruguay 601

La Zona Parrilla y Restaurante

Dirección: Santiago del Estero 360