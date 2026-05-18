Llega una nueva edición de Paraná Ama las Pastas

Será este miércoles 20 de mayo, de 20 a 24 hs. Habrá promociones con descuentos de un 50% en pastas en más de 25 bares y restaurantes adheridos. Solo es válido para consumir en los locales. La actividad es organizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), junto al Ente Mixto de Turismo (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná.
Este lunes se realizó el lanzamiento oficial de la promoción, que tiene más de 25 negocios adheridos. La iniciativa busca dinamizar la economía de nuestra ciudad en momentos de baja actividad y se realiza mensualmente, con buena respuesta del público. Participan distintos rubros gastronómicos, incluida la comida asiática, mostrando la diversidad de propuestas y el objetivo de reunir a la gente con descuentos atractivos.
“Es una convocatoria que promueven los gastronómicos, que tiene que ver con inyectar dinamismo a la economía local en un momento del mes en el que claramente empieza a registrarse menos movimiento”, indicó el subsecretario de Turismo y presidente de Empatur, Agustín Clavenzani, refiriéndose a la noche de Paraná Ama las Pastas.
“Esta propuesta tiene un doble propósito. Al comerciante, al gastronómico que está trabajando en el negocio, a los trabajadores les sirve porque es un miércoles que se transforma en un sábado en relación con el movimiento. Y, al mismo tiempo, es un beneficio para los paranaenses, porque tienen un ahorro importante, y esa es la intención. Desde el Estado Municipal, simplemente, hemos contribuido a la difusión y la organización de esta dinámica que trae éxito y que en Paraná se ha transformado en un clásico”, expresó el funcionario.
Por su parte, el presidente de la AEHGP, Marcelo Barsuglia, comentó que “hay una expectativa importante, porque son más de 25 los negocios inscriptos en la promoción. Así que estamos contentos y tratándole de dar a la gente la posibilidad de que salga con un importante descuento el día miércoles, en todos los negocios adheridos”.
Antonella Lell, de Gurichan Asiático, se refirió a la combinación de la comida asiática con las pastas y en ese sentido señaló que “estamos felices de que nuestro local pueda participar de algo tan tradicional, mostrar que también la pasta se puede disfrutar desde todas las culturas. En este caso, venimos a romper un poquito con la tradición, pero también se puede disfrutar con un buen caldo, con este clima y con palitos”
Comercios participantes
Las Vegas Pizzería (opción sin tacc)
Dirección: Buenos Aires 499
Giovani (opción sin tacc)
Dirección: Gral. Urquiza 1047
El Refugio Restó
Dirección: Juan Báez 745
Bodegón Las Flores
Dirección: Córdoba 528
La Cantina del barrio
Dirección: Blas Pareras 2507
Live Rock Pizza & Restó
Dirección: 25 de Mayo y Peatonal San Martín
Nogaró Pizzeria
Dirección: Av. Ramírez y Nogoyá
Flamingo Paraná
Dirección: Urquiza y Peatonal San Martín
Río Restó Bar
Dársena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275
Liverpool City Restó
Dirección: Alameda de la Federación 419
Bar Maipú
Dirección: Maipú y Perón
Maipú San Juan
Dirección: San Juan 606 esquina Victoria
Maipú América
Dirección: Av Américas 2130
La Fourchette Restaurante Boutique
Dirección: Gral Justo José de Urquiza 976
La Bartola Bar
Dirección: Urquiza 494 (y Ferré)
El Portal Náutico
Club Náutico
El Estribo Resto Bar
Dirección: Irigoyen 593
El Estribo Choperia
Dirección: Italia 255
El estribo Coffee Bar
Dirección: La Rioja 153
Las Florindas Resto Bar
Dirección: 25 de mayo 555
Blas Bar Café Restó
Dirección: Blas Parera y Carlos Darwin.
Nembyré
Playa del Rowing Club
Pizza Paraná
Dirección: Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
Pizzeria Popular Corrientes
Dirección: Corrientes y Nogoyá
Gurichan
Dirección: Uruguay 601
La Zona Parrilla y Restaurante
Dirección: Santiago del Estero 360