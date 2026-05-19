Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Este miércoles 20 de mayo se llevarán adelante los trabajos de enlace de la nueva cañería a la red existente en calle Candiotti en el tramo que se extiende desde Av. Francisco Ramírez hasta Sud América, lo que requerirá un corte programado del suministro de agua en el sector. Se solicita a los vecinos tomar las previsiones necesarias y cuidar el servicio.

El restablecimiento total del servicio para todos los vecinos está previsto para el día jueves, pero se irá realizando de manera progresiva a medida que se finalicen las conexiones domiciliarias, por lo que habrá hogares que recibirán agua el mismo miércoles.