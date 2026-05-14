Un hombre resultó herido en las Cinco Esquinas donde se realiza una demolición

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en Cinco Esquinas, en Paraná. Una piedra impactó sobre un hombre que debió recibir asistencia médica.

En la mañana de este viernes, un hombre que caminaba por Avenida Ramírez, cerca de las Cinco Esquinas, resultó herido al ser alcanzado, al parecer por un pedazo de escombro que se habría desprendido durante unos trabajos que se realizan en la zona de Cinco Esquinas.

El incidente ocurrió en el inmueble ubicado sobre calle Leandro N. Alem al 950, esquina Avenida Ramírez, donde comenzaron esta semana las tareas de demolición y movimiento de suelos para la futura construcción de un local de comidas rápidas con sistema AutoMac.

Según se pudo saber, el hombre sufrió lesiones tras el impacto de un fragmento de mampostería y debió ser asistido por personal médico en una ambulancia que acudió rápidamente al lugar.

Avanza la demolición de la vieja terminal

Las tareas forman parte de la obra de reacondicionamiento del predio concesionado a Arcos Dorados Argentina S.A., firma que instalará allí un restaurante de McDonald’s con modalidad AutoMac.

Los trabajos son ejecutados por una empresa proveedora local y comprenden la demolición de estructuras existentes, además del acondicionamiento integral del terreno previo al inicio de la construcción.

La Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión a través de la Licitación Pública Nº 98/2025, en el marco de un proyecto de recuperación urbana impulsado para esa zona estratégica de acceso al centro de la ciudad.

Proyecto comercial y urbano

Desde el Municipio habían destacado que la iniciativa busca transformar el predio, donde actualmente funciona un depósito de vehículos, en un nuevo espacio de servicios, recreación y esparcimiento.

El proyecto contempla la construcción, mantenimiento y explotación comercial del restaurante, además del pago de un canon mensual y un derecho de concesión a favor del Estado municipal.

Según se informó oficialmente al momento de la adjudicación, la instalación del nuevo local generará puestos de trabajo directos e indirectos y forma parte de una política de articulación con el sector privado para promover inversiones y dinamizar la economía local.

Tras el incidente registrado este jueves, no trascendió oficialmente el estado de salud del hombre herido ni si se adoptarán nuevas medidas preventivas durante la continuidad de la demolición.