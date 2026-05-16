Brutal pelea en barrio Humito de Paraná terminó con un joven internado

Se pelearon con palos y uno tenía un corte en la cara y un golpe en el cráneo. Sus ropas estaban manchadas de sangre, informó la Policía.

Un violento episodio ocurrido en barrio Humito de Paraná terminó con un joven hospitalizado y tres hombres detenidos.

Según se informó, el hecho ocurrió en la zona de calle Cortada 1009, donde personal policial intervino luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a tres hombres que portaban palos y fueron demorados en ese mismo momento.

A unos 50 metros del punto inicial, los uniformados localizaron a otro hombre que presentaba lesiones visibles, entre ellas una herida cortante en el rostro y un golpe en la zona craneal.

Además, se constató que las prendas de vestir de los tres demorados tenían manchas de sangre, presuntamente vinculadas con el hecho.

El joven lesionado fue trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

La situación fue comunicada a la fiscalía de turno, que dispuso la detención de los tres involucrados y el secuestro de la ropa y de los elementos contundentes hallados en el lugar para realizar las pericias correspondientes.