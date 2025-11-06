Realizarán simulacro de rescate tras accidente vehicular en el campus de la UADER

El 6 de diciembre se llevará a cabo un simulacro de accidente vial con múltiples heridos en el campus de la UADER, como práctica final de la Diplomatura en Emergentología. Participarán policía, bomberos y personal del 107, junto a estudiantes de la formación

En el marco de la Diplomatura en Emergentología , que se dicta en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se realizará el próximo 6 de diciembre, a las 9, un simulacro integral de rescate tras un accidente vehicular que involucrará a distintas fuerzas de seguridad, personal sanitario y estudiantes de la carrera.

El ejercicio se llevará a cabo en el campus de la UADER y busca poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el año por los alumnos, además de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones que intervienen habitualmente en emergencias reales.

“Este simulacro es un logro colectivo. Representa el cierre del ciclo de formación, pero también un aporte al entrenamiento de todos los actores que trabajan en emergencias”, señaló el director de la Diplomatura, Edgardo Olivo.

Simulación de accidente con múltiples heridos

El escenario planteado recreará un choque entre dos vehículos con múltiples víctimas, lo que permitirá a los estudiantes clasificar a los heridos, aplicar protocolos de emergencia y coordinar tareas con las fuerzas intervinientes.

“Será una escena lo más real posible. Los alumnos deberán identificar al herido más grave, organizar la asistencia y trabajar en conjunto con bomberos, policía y 107”, explicó Olivo.

Además del entrenamiento técnico, el simulacro apunta a sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención y la correcta actuación ante un siniestro. “Queremos que la sociedad entienda qué puede hacer y qué no, y cómo actuar hasta que llegue la ayuda profesional”, añadió el docente.

Participación de fuerzas de seguridad y emergencia

Entre las instituciones involucradas se destacan la Policía de Entre Ríos, el Servicio de Emergencias 107, Bomberos Voluntarios y personal del área de Fortalecimiento Institucional y Comunitario de la Jefatura Departamental.

“La Policía está presente en todos los hechos que ocurren en la vía pública. En este caso, colaboramos con la formación de quienes pronto estarán en la calle trabajando en situaciones reales”, señaló la subjefa de Operaciones, Cecilia Galiano.

Por su parte, la responsable del área de Fortalecimiento Institucional y Comunitario de la Jefatura Departamental Paraná, Liliana Monzón, destacó la relevancia de articular entre las distintas áreas: “Estas prácticas permiten diagramar operativos más eficientes y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la capacitación”.

Trabajo interdisciplinario

Desde el Servicio de Emergencias 107, Sergio Altamirano subrayó la importancia de estos ejercicios: “Trabajamos todos los días con Policía y Bomberos. Este simulacro nos permitirá detectar errores y mejorar la coordinación en terreno. Será filmado y analizado por los alumnos”.

También participarán los Bomberos Voluntarios de Paraná, representados por Pablo Aquino, quien destacó el valor operativo del entrenamiento: “Estos simulacros son esenciales para aceitar el trabajo conjunto. Los alumnos podrán ver cómo se actúa realmente en la calle durante una emergencia”.

Formación con proyección comunitaria

La Diplomatura en Emergentología, que ya transita su tercer año consecutivo, forma parte de una propuesta académica que vincula la universidad con las instituciones de respuesta inmediata ante emergencias.

“Invitamos a todos los trabajadores del área de salud, policías, bomberos y agentes de emergencia a sumarse a esta formación. Es una experiencia enriquecedora y muy necesaria para la comunidad”, concluyó Olivo.

El simulacro del 6 de diciembre será abierto a la observación del público y contará con la participación de docentes, estudiantes y profesionales de diversas áreas vinculadas a la atención de emergencias.