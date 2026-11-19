Con la renovación de la vereda y la colocación de una nueva superficie de hormigón, se restableció la circulación peatonal en el sector.

La Municipalidad de Paraná concluyó las tareas de reparación del paso peatonal del Puente Blanco. Los trabajos comprendieron la demolición y el retiro de las antiguas losetas deterioradas, la preparación de la estructura de apoyo y la construcción de una nueva vereda de hormigón de aproximadamente 80 metros lineales sobre la estructura metálica adosada al puente y el repintado de la baranda.

La intervención permitió restablecer las condiciones de seguridad y circulación para quienes transitan diariamente por este paso, recuperando un espacio fundamental para la conexión peatonal entre ambos sectores de la ciudad.

Con la finalización de las tareas, los peatones ya pueden circular nuevamente por las veredas del Puente Blanco.