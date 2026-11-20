Este jueves por la tarde se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la 48º edición de la Maratón Internacional de Reyes, que tendrá lugar el sábado 9 de enero de 2027, a las 20 horas, con las distancias de 5k y 10k. Además se anunció que el domingo 10 de enero tendrá lugar la Mini Reyes.

Con el correr de los años, se ha transformado en la cita obligada como el inicio de calendario para los mejores atletas de distintos puntos del país, como así también de aquellos que han hecho grande a la prueba, trascendiendo nuestras fronteras. Capítulo aparte merecen los concordienses que viven el evento con mucha pasión, dentro y fuera del circuito.

El intendente Francisco Azcué remarcó que se trata “de un evento que trasciende lo deportivo, que es parte de nuestra identidad y cultura. Se está haciendo un gran trabajo previo desde todas las áreas del Municipio para que vivamos una fiesta, estando a la altura de lo que se merece la historia de la prueba”.

“Es una maratón de los concordienses para el mundo”. sostuvo Azcué, quien invitó a la comunidad a que sea parte del evento por ser “Concordia una ciudad donde se vive mucho el deporte por lo tanto estamos con muchas expectativas para el 9 de enero”.

Por su parte Pablo Ferreyra, secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda afirmó: “estamos trabajando para que tengamos una gran fiesta, que con el paso de los años ha ido trascendiendo de generación en generación, adquiriendo un significado muy importante para todos”.

Gustavo Bou, subsecretario de Deportes, sostuvo: “la maratón es más que importante para nuestra ciudad, que nos pertenece a todos” por ello “estamos poniendo todo para que salga de la mejor manera y brindarles a los ciudadanos y atletas un buen producto. Es un desafío muy importante que quiero invitar a todos a que se sumen”.

Desde la organización se destacó y agradeció el acompañamiento de la concesionaria Rudas Concordia por ser parte de esta nueva edición de la maratón.

CIRCUITO

Martín Méndez y Javier Benítez son los directores de la prueba, cuya largada, para los 10K será el sábado 9 de enero a las 20 horas en boulevard San Lorenzo y Sarmiento. “Es un circuito modificado a lo que es el tradicional; urbano ondulado, con diferentes circunstancias técnicas a resolver que no pasa solamente por el calor sino también por las características que representan nuestras calles” subrayó Méndez.

Circuito 10K: Largada en San Lorenzo y Sarmiento; tomando por Isthilart, Urdinarrain, Alvear, Alem, Laprida → Bernardo de Irigoyen/ 1º de Mayo, La Rioja, Salta, Lamadrid, San Lorenzo. Llegada: Corsódromo, ingresando por Gobernador Cresto.

Circuito 5K: Largada en Urquiza y Tucumán; tomando por Urquiza, 1º de Mayo, La Rioja, Salta, Lamadrid, San Lorenzo. Llegada: Corsódromo, ingresando por Gobernador Cresto.

MINI REYES

La Mini Reyes se correrá el domingo 10 de enero, en el Corsódromo de Concordia, con horario a definir. Todos los participantes recibirán medallas. Habrá sorteos, regalos y sorpresas.

Las categorías serán las siguientes:

2023/2022 – participativa.

2021/2020 – participativa.

2019/2018 – participativa.

2017/2016 – participativa.

2015/2014 – participativa.

2013 a 2011 – Trofeos 1° al 5° puesto.

INSCRIPCIONES

Contará con 2 etapas con fechas estipuladas y con modificaciones de precios. Las inscripciones se realizarán online a través de la web oficial del MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES, que se podrá abonar mediante pago online, transferencia bancaria o pago presencial a convenir.

1a etapa-preincripciones: del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2026. Costo: $30.000 para todas las categorías.

2a etapa – preincripciones: del 16 de diciembre del 2026 al 08 de enero de 2027. Costo: $35.000.

Inscripciones grupales: Cada grupo running / gimnasio deberá tener un mínimo de 20 participantes y tendrá 1 liberado cada 10 corredores inscriptos.

Los atletas con discapacidad, presentando el carnet de discapacidad, no abonarán la inscripción.