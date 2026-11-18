El río continúa en creciente, aunque se encuentra estabilizado. Mientras tanto, los equipos del Comité Técnico de Emergencia (CTE) mantienen los recorridos por las zonas inundables, asisten a los vecinos y realizan tareas de prevención sanitaria.

El trabajo se lleva adelante en conjunto entre la Municipalidad, Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de Paraná y Cerrito, y el equipo del CTE. Este miércoles “se realizaron nuevos recorridos por los sectores afectados en la zona costera, con el objetivo de verificar la situación de los vecinos y controlar el ingreso a las zonas inundables”, explicó el coordinador de Protección Civil del Municipio, Lucas García.

Además, durante la jornada del martes “se llevaron adelante importantes tareas de contención, entre ellas la colocación de bolsas de arena para reforzar las defensas en sectores comprometidos, principalmente Bajada Grande y Puerto Sánchez”, completó. Los trabajos también se extienden río arriba, particularmente en las zonas de Los Arenales y la Toma Vieja.

En cuanto a la situación de las personas afectadas por la creciente, García detalló que “en Bajada Grande hay varios evacuados. En la zona de la Toma se contabiliza una persona evacuada, mientras que en el sector de Los Arenales también se mantiene el relevamiento de los vecinos”, dijo.

Por otra parte, indicó que “alrededor de 50 personas continúan pernoctando en espacios físicos ubicados en zonas de inundación, por lo que los equipos de asistencia mantienen el seguimiento permanente de cada situación”.

Respecto de la evolución del río, García manifestó que “si bien la creciente continúa, el nivel del agua se encuentra estable. Así que tenemos un pronóstico favorable hasta este momento”.

El operativo también contempla acciones vinculadas con la salud y la prevención de enfermedades. En ese sentido, se realizan recorridas periódicas para efectuar vacunaciones preventivas, controles sanitarios y tareas de desratización y fumigación. Asimismo, se lleva adelante la entrega de repelentes para proteger a los habitantes de las zonas afectadas.

Al referirse a ello, García señaló que “las fumigaciones dependen de las condiciones climáticas, ya que deben realizarse en períodos secos y no durante los días de lluvia. Estas acciones forman parte de un esquema de prevención destinado a reducir los riesgos sanitarios que pueden generarse por la presencia de agua en sectores habitados”.