La Feria en tu Barrio cierra mayo con tres nuevas jornadas de alimentos a precios accesibles

La Municipalidad de Paraná continúa esta semana con la propuesta que acerca alimentos frescos y productos locales a vecinos. El programa tendrá presencia en el barrio Santa María, la Peatonal San Martín y Plaza Sáenz Peña, con jornadas que se desarrollarán entre las 8:00 y las 12:30 hs.

El miércoles, la feria se instalará en el Centro Vecinal Santa María (calles Intendente Blanda y Basavilbaso). El jueves, la propuesta llegará a la Peatonal San Martín. El sábado, el cierre de la semana tendrá lugar en Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el crecimiento sostenido del programa: «Esta política pública de soberanía alimentaria que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero ya alcanzó a 77 puntos de distribución de la ciudad».

En ese sentido, subrayó el impacto directo en la economía familiar de los vecinos: «Gracias a la participación de productores y emprendedores locales, cada jornada reúne a una gran cantidad de vecinos interesados en productos de calidad a precios populares. Esta iniciativa no solo fortalece las ventas de nuestros emprendedores, sino que también cuida el bolsillo de los paranaenses.»

La iniciativa se articula con comisiones vecinales y asociaciones civiles de todo el territorio municipal, en el marco de las políticas de soberanía alimentaria impulsadas por la gestión municipal.