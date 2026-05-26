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Enersa informa la interrupción programada de su Servicio de Atención Telefónica Integral

Enersa informa que su Servicio de Atención Telefónica Integral-SATI- permanecerá inoperativo este miércoles 27 de mayo, entre las 19 y las 20.30, debido a trabajos programados de mantenimiento y mejoras.

Durante ese período, los usuarios que necesiten informar falta de suministro eléctrico podrán hacerlo mediante mensaje de texto al 70080, con la palabra LUZ, seguida de un espacio y el número de ID del suministro.

Además, permanecerán disponibles los canales digitales de contacto de la Empresa: el correo electrónico tramitescomerciales@enersa.com.ar, las redes sociales oficiales @EnersaArg y la página web www.enersa.com.ar.

Enersa agradece la comprensión de los usuarios ante las molestias que pudieran ocasionarse.

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