Entre Ríos cerró el fin de semana de Carnaval con 97 por ciento de ocupación y más de 365 mil turistas

Con un gasto promedio diario de 107.525 pesos por visitante, el movimiento turístico generado entre el viernes 13 y el martes 17 superó los 32 mil millones de pesos y alcanzó a todas las microrregiones de la provincia.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) informó los resultados del fin de semana largo de Carnaval, que se desarrolló entre el viernes 13 y este martes 17, con una ocupación promedio del 97 por ciento en todo el territorio provincial. Durante las cuatro jornadas, 365.550 turistas eligieron la provincia, con un gasto promedio diario por persona de 107.525 pesos, lo que generó un movimiento económico estimado en 32.244.642.948 pesos.

Estos indicadores confirman las proyecciones realizadas en la antesala del fin de semana, cuando se había anticipado un alto nivel de reservas y una agenda sostenida de actividades. En este marco, el carnaval se expresó a través de 22 modos de vivir la fiesta en 22 destinos, con propuestas identitarias, desfiles, corsos barriales, espectáculos y eventos culturales.

Uno de los principales polos de atracción fue Gualeguaychú, donde la Fiesta Nacional del Carnaval del País reunió a más de 63 mil espectadores en tres noches consecutivas de desfile. La ciudad alcanzó el 100 por ciento de ocupación, al igual que Pueblo Belgrano, y derivó turistas hacia otras localidades de la Microrregión Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano.

En la Microrregión Tierra de Palmares, Colón concentró una importante afluencia con la realización de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía. Miles de residentes y visitantes participaron de la propuesta artística y cultural, que generó un alto nivel de ventas en el sector artesanal y dinamizó la actividad en toda la mancomunidad, complementando la oferta de playas, termas y naturaleza.

En la costa del río Paraná, las fiestas populares gastronómicas fueron protagonistas en distintos puntos de la Microrregión Río Nativo. A estas propuestas se sumó la carrera nocturna de trail running y trekking Odissea Di Notte, que vinculó la práctica deportiva con paisajes naturales y amplió las alternativas para el público visitante.

Durante el fin de semana largo, también se registró una elevada concurrencia en las playas de río, los 15 complejos termales que caracterizan la oferta turística entrerriana, parques acuáticos y actividades como la vendimia que aportaron experiencias y favorecieron la extensión de las estadías y el recorrido por distintos destinos.

Al respecto, el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, afirmó que «los resultados del fin de semana largo reflejan el trabajo sostenido junto a los municipios, con una agenda que expresó 22 modos de vivir el carnaval y permitió distribuir la actividad en toda la provincia». En ese sentido, remarcó que «la ocupación en alojamientos, la alta circulación de visitantes y el impacto económico generado reafirmaron al carnaval como una de las principales plataformas de atracción turística de Entre Ríos, con incidencia en el empleo, el comercio y los servicios en cada microrregión».