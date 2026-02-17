Paraná vibró en la tercera noche de competencia de los Carnavales 2026

El Corsódromo de calle Salvador Maciá volvió a ser escenario de una jornada colmada de público. Comparsas, baterías y conjuntos carnavalescos desplegaron todo su trabajo artístico, reafirmando al carnaval como una de las celebraciones populares más convocantes e identitarias de Paraná. Este martes será el cierre de los Carnavales con la Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias.

La edición 2026 continúa consolidándose por su perfil diverso e inclusivo, con un fuerte acompañamiento de vecinos, vecinas y turistas que se acercan noche tras noche a disfrutar del espectáculo.

El subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, destacó la convocatoria y las mejoras organizativas de esta edición: “Estamos muy felices y contentos por la enorme convocatoria. Muchísima gente se ha acercado al carnaval y este año incorporamos tribunas a lo largo del Corsódromo para que el público pueda disfrutar con mayor comodidad”.

Además, remarcó que la entrada tiene un sentido de apoyo directo a las agrupaciones: “Generamos este tipo de eventos con una entrada módica de 5 mil pesos, que se distribuye directamente entre las comparsas, como un aporte concreto al trabajo que realizan durante todo el año”.

Arijón también subrayó el trabajo integral del Municipio para garantizar una fiesta segura: “Contamos con una logística integral: puestos gastronómicos, baños químicos, vallas, puestos de hidratación, posta sanitaria y el trabajo coordinado de todas las áreas del Municipio. De eso se trata: de año a año ir mejorando, creciendo y expandiendo el carnaval”.

El trabajo de las comparsas, protagonista en la pista

Entre las agrupaciones que desfilaron, la comparsa Iporá presentó su temática “Una noche en Broadway”. Héctor Toso expresó: “Vivimos el carnaval de manera intensa, con mucha emoción y con el apoyo del público, que siempre acompaña a Iporá, la comparsa más antigua y viajera de Paraná”.

Por su parte, Lautaro Díaz, director de comparsa Emperatriz, destacó el acompañamiento popular y el esfuerzo colectivo que sostiene el carnaval: “Nos llevamos el amor de la gente, y para nosotros eso es fundamental. Lo recaudado por las entradas se distribuye entre las comparsas, y ese ingreso es muy importante para sostener todo lo que implica el carnaval”.

El referente también agradeció el apoyo que reciben durante todo el año: “Aprovecho para agradecer a quienes colaboran con bingos, rifas y distintas actividades. Acá se ve reflejado todo ese trabajo y el esfuerzo”.

Hacia la Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias

Finalmente, Arijón invitó a la comunidad a seguir participando en la jornada de este martes, cuando se llevará a cabo la Noche de Coronación, en la que desfilarán las comparsas que resultaron ganadoras y premiadas en esta edición. Además, destacó la realización de Tracatá, el Carnaval de las Infancias: “Vamos a vivir el Carnaval de las Infancias, para que los más chicos tengan su momento dentro de la pista. Es un semillero fundamental y parte de nuestra identidad paranaense”.

Los Carnavales de Paraná continúan celebrando el trabajo de sus artistas y agrupaciones, en una fiesta colectiva que crece año tras año y convoca a toda la ciudad.