Entre Ríos: renovaron el alerta amarillo y naranja por tormentas para este jueves

El pronóstico anuncia que las lluvias y tormentas llegarán este jueves en horas de la madrugada. Se espera abundante caída de agua y ocasional granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– emitió un alerta naranja y amarillo por tormentas en la provincia. En ese marco, se anuncian fuertes tormentas que comenzarán en horas de la madrugada y traerán un leve descenso de las temperaturas.

El alerta naranja rige para los departamentos: Diamante, Paraná, Nogoyá, Villaguay, La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. Mientras que el alerta amarillo incluye los departamentos de: Colón, Concepción del Uruguay, Tala, Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria e Islas.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 19 grados de mínima y 29 grados de máxima. Para este jueves, en la capital y departamentos aledaños se anuncian tormentas fuertes.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 20 grados de mínima y 29 grados de máxima. En estas localidades también se espera una jornada con tormentas.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 18 grados de mínima y 28 grados de máxima. Allí se aguarda un día con tormentas de variada intensidad.