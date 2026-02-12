Se derrumbó el piso de una peluquería y dos mujeres cayeron a un sótano

La peluquera y una clienta cayeron tras el colapso del suelo. Fueron rescatadas por bomberos y trasladadas al hospital local.

Dos mujeres resultaron heridas tras el derrumbe del suelo en una peluquería de Rosario del Tala. Como consecuencia, la propietaria del comercio y una clienta cayeron al interior de un sótano de aproximadamente tres metros de profundidad.

El incidente ocurrió este jueves alrededor de las 17:30, en un local ubicado en calle Onésimo Leguizamón, donde el piso cedió repentinamente.

Personal de Bomberos Zapadores trabajó en el lugar para rescatar a las víctimas, quienes fueron retiradas del foso mediante un operativo de emergencia.

Según informó el Jefe Departamental Tala, Comisario Inspector Cepeda, ambas mujeres se encontraban conscientes al momento del rescate.

Presentaban escoriaciones y golpes leves, pero fueron derivadas al Hospital San Roque para una evaluación médica completa por precaución.

Tras el siniestro, las autoridades policiales procedieron a vallar la zona y clausurar el inmueble de manera preventiva. La medida también afectó a una vivienda lindera que se encuentra deshabitada, debido a posibles daños estructurales.

El lugar permanecerá inhabilitado hasta que se realice un peritaje técnico integral que determine las causas del colapso y garantice la seguridad del sector, según publicó Tala Radio.