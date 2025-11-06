Se reanudó el servicio de trenes en Paraná

Este jueves volvió a funcionar el tren que une Paraná con La Picada. El primer servicio partió a las 7.55, tras completarse la reparación técnica en una de las unidades.
El servicio de trenes regionales volvió a operar este jueves en Paraná, luego de varios días de suspensión por desperfectos mecánicos y eléctricos en las dos formaciones que cubren el trayecto hacia La Picada.
El primer tren partió a las 7.55 desde la estación central, retomando así un servicio muy esperado por los pasajeros habituales.
La interrupción había comenzado el pasado viernes, cuando desde Ferrocarriles se informó que las unidades no podían circular por distintas fallas técnicas. Una de ellas presentó un problema eléctrico que impidió su continuidad operativa, mientras que la otra padeció una avería mecánica más compleja, que requirió el reemplazo de repuestos específicos.
Vale aclarar que el servicio se retomó con una sola unidad, ya que la que tiene un problema eléctrico aún está en reparación.
Revisión técnica y puesta a punto
Durante los últimos días se realizaron tareas de mantenimiento y reparación de una de las unidades afectadas y tras una prueba se garantizó el restablecimiento seguro del servicio.
El trayecto, que conecta Paraná con La Picada, forma parte del sistema de transporte regional que diariamente utilizan trabajadores, estudiantes y vecinos de localidades cercanas a la capital entrerriana. Por eso, la suspensión había generado preocupación entre los usuarios, que debieron buscar medios alternativos durante casi una semana.
Desde este jueves los horarios y frecuencias volverán a regirse con normalidad.