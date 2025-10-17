Faltará agua en zona de Paraná por reparación de una cañería distribuidora

El arreglo de Obras Sanitarias se llevará a cabo en avenida Almafuerte. Desde el Municipio detallaron cuándo finalizará y qué zonas estarán afectadas. Habrá corte de tránsito.

El personal municipal de Paraná intervendrá este viernes por la mañana un conducto de 150 milímetros, en el tramo entre calles Salvador Caputto y Gobernador Mihura.

Debido a este trabajo podría registrarse baja presión o falta de servicio en algunos sectores de la zona atendida por sistema de bombeo, desde el centro de distribución Parque del Lago. Abarca el área situada entre avenida Almafuerte, calles Artigas, Caputo hasta Juan B. Justo aproximadamente.

Se estima que la labor se extenderá hasta las primeras horas de la tarde.

Se recomienda a los usuarios de esa área urbana que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

En tanto que por la ubicación de la cañería y el movimiento de operarios y de diversas maquinarias pesadas, habrá un corte total para el tránsito vehicular por ese tramo de la avenida, en sentido de circulación oeste- este de salida de la ciudad. Se solicita a los automovilistas transitar con precaución por la zona.