Nuevo aumento del precio de los combustibles de Shell

Este viernes se observaron nuevos valores en las pizarras de las estaciones de servicio de Shell en la ciudad de Paraná. Cómo quedaron los nuevos valores.

Las estaciones de servicio Shell de la ciudad de Paraná modificaron nuevamente sus precios durante la madrugada de este viernes 17 de octubre, aplicando un incremento en tres de las cuatro variantes de combustibles.

De acuerdo con lo relevado por Elonce, los valores actualizados quedaron de la siguiente manera:

Súper: $1.622

V-Power Nafta: $1.878

Evolux: $1.655

V-Power Diésel: $1.891

En esta oportunidad, el V-Power Diésel no registró aumentos respecto del ajuste anterior.

Contexto de aumentos sucesivos

El incremento se suma a una serie de ajustes escalonados que las empresas petroleras vienen aplicando en lo que va del año, en el marco de la actualización de precios mayoristas y de los costos de importación de combustibles.

En los surtidores de Paraná, las variaciones se observan con diferencias mínimas entre las principales marcas, aunque el valor final de la nafta súper ya supera los $1.600 por litro, una cifra que impacta directamente en el costo del transporte y la logística.