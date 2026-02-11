Fiesta del Mate: clubes paranaenses generaron ingresos económicos para sostener actividades

Un total de 42 instituciones deportivas ofrecieron alimentos y bebidas a precios accesibles durante la Fiesta Nacional del Mate, por lo que resultaron favorecidos en términos económicos y con una mayor visibilización de su labor social en diferentes barrios de Paraná.
La exitosa 35° edición de la Fiesta Nacional del Mate dejó un balance sumamente positivo para los clubes deportivos de la ciudad de Paraná. Un total de 42 instituciones paranaenses participaron del Patio Gastronómico que se desplegó en la costanera baja, en inmediaciones a Sala Mayo y Plaza de las Colectividades con una amplia variedad gastronómica y a precios accesibles.
El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, expresó que los dirigentes deportivos “están muy contentos con la repercusión, tanto económica como social del evento; muchas de esas instituciones son clubes chicos que no tienen la posibilidad de hacerse conocidos y aprovecharon la oportunidad de la Fiesta Nacional del Mate para que los conozcan todos los paranaenses y quienes vinieron a disfrutar del evento”.
El funcionario además agregó que “la Fiesta Nacional del Mate es de los paranaenses y los clubes son parte muy importante de Paraná. Esto los ayuda en términos económicos, pero también a visibilizarlos”.
Una vidriera nacional
Melisa Albornoz, vicepresidenta del Club Banfield, rescató la organización y la articulación entre las entidades. “Hay que remarcar la organización, la logística y el trabajo en equipo de todos los clubes para un mismo fin. Esto ayuda para mantenernos vigentes y para comprar elementos para los chicos de boxeo”.
Andrea Santos, presidenta del Club Softbol Play, señaló: “Somos un club social dedicado a la práctica del sóftbol. La plata recaudada será destinada a darle seguridad a nuestros chicos”.
Gustavo Agasse presidente del Club Olimpia, dijo sentirse “muy contento por participar de una fiesta multitudinaria. Esta ayuda económica nos va a ayudar a afrontar las actividades y los gastos”.