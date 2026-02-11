Fiesta del Mate: clubes paranaenses generaron ingresos económicos para sostener actividades

Un total de 42 instituciones deportivas ofrecieron alimentos y bebidas a precios accesibles durante la Fiesta Nacional del Mate, por lo que resultaron favorecidos en términos económicos y con una mayor visibilización de su labor social en diferentes barrios de Paraná.

La exitosa 35° edición de la Fiesta Nacional del Mate dejó un balance sumamente positivo para los clubes deportivos de la ciudad de Paraná. Un total de 42 instituciones paranaenses participaron del Patio Gastronómico que se desplegó en la costanera baja, en inmediaciones a Sala Mayo y Plaza de las Colectividades con una amplia variedad gastronómica y a precios accesibles.