Fin de semana despejado y con calor en Paraná

El SMN anticipa buen tiempo para este sábado en Paraná, con cielo despejado, sin lluvias y temperaturas en ascenso, que continuarán en los próximos días.

El clima en la ciudad de Paraná se presenta estable y con cielo despejado durante la mañana de este sábado, de acuerdo al informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A primera hora, la temperatura se ubicó en torno a los 17 grados, con una humedad del 66 por ciento y viento leve del sector sur.

Para el resto de la jornada se espera una marcada suba de la temperatura, con una máxima que alcanzaría los 32 grados. Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, mientras que por la tarde estará ligeramente nublado y hacia la noche volverá a despejarse. No se prevén precipitaciones para todo el día.

En cuanto al domingo, el pronóstico indica que continuará el tiempo caluroso, con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que podría llegar a los 36. El cielo se mantendría con nubosidad variable y sin probabilidad de lluvias.

Para el inicio de la semana, el lunes se anticipa con condiciones similares, con una mínima estimada en 20 grados y una máxima cercana a los 30, manteniéndose el buen tiempo sobre la capital entrerriana.

El martes se prevé un nuevo ascenso térmico, con registros que podrían alcanzar los 34 grados, mientras que el miércoles la máxima rondaría los 33 y se anuncian posibles tormentas.

Hacia el jueves y viernes se espera un leve descenso de las temperaturas máximas, que oscilarían entre los 30 grados.

De este modo, Paraná transitará varios días con estabilidad atmosférica, altas temperaturas y predominio del buen tiempo, condiciones propias de la temporada de verano.

En el resto del país

De acuerdo a lo consignado por Meteored, durante los próximos días se observará un cambio marcado en el comportamiento térmico y atmosférico sobre el territorio nacional, especialmente en la porción central del país. El avance de un sistema frontal durante el día de hoy provocará un descenso moderado de las temperaturas, que se hará sentir principalmente entre hoy y mañana, antes de una nueva recuperación térmica prevista para el domingo.

Este comportamiento estará acompañado por una rotación del viento hacia el sector norte durante la segunda mitad del fin de semana. Esta circulación favorecerá un aumento gradual de las temperaturas, con registros nuevamente elevados, aunque sin alcanzar valores extremos como los observados en jornadas anteriores. En líneas generales, el escenario térmico será más estable y transitorio.

En cuanto a las condiciones del cielo, gran parte del país presentará jornadas mayormente soleadas, con escasa nubosidad y sin fenómenos significativos. Este panorama permitirá un fin de semana con condiciones favorables para las actividades al aire libre, especialmente en la región central.

Variaciones térmicas y condiciones generales durante el fin de semana

El descenso térmico previsto para el viernes y parte del sábado está asociado al pasaje del frente frío que avanza hacia el norte del país. Este sistema no sólo provoca un alivio térmico temporario, sino que también marca una transición en la circulación atmosférica, preparando el escenario para los cambios posteriores.

Durante el domingo, la situación comenzará a revertirse con el establecimiento del viento del sector norte. Esta configuración favorecerá una recuperación térmica generalizada, con temperaturas nuevamente elevadas en gran parte del territorio nacional. Este ascenso, será temporario y no mostrará características extremas.

El fin de semana estará dominado por condiciones estables, con escasa nubosidad y sin precipitaciones significativas en la mayor parte del país. Este contexto permitirá un desarrollo normal de las actividades, especialmente en las regiones agrícolas que vienen de jornadas con condiciones más exigentes desde el punto de vista térmico.

Lluvias aisladas en el norte y cambio de escenario a partir del lunes

La única zona donde podrían registrarse precipitaciones durante el fin de semana será el norte argentino. Allí, el avance del frente frío podría generar algunas lluvias o tormentas durante el sábado, aunque se tratará de eventos muy puntuales, aislados y de corta duración, con escaso impacto en términos de acumulados.

Estas precipitaciones se caracterizarán por su distribución irregular y errática, sin un patrón definido ni aportes significativos de agua. Por este motivo, no se espera que tengan un efecto relevante sobre la situación hídrica regional ni sobre las actividades productivas.

El cambio más importante se proyecta hacia el inicio de la próxima semana. A partir del lunes, un nuevo frente frío comenzará a avanzar sobre la porción central del país, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad. Este sistema podría dejar acumulados más importantes y de distribución más generalizada, abarcando tanto el centro del país como la región del Litoral, con una evolución progresiva a lo largo de los días siguientes.