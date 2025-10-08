Frigerio expresó su pesar por el feminicidio de Daiana Medieta y destacó el accionar de la policía

El gobernador Rogelio Frigerio se pronunció a través de sus redes sociales sobre el femicidio de Daiana Magalí Mendieta ocurrido en la localidad de Gobernador Mansilla. Expresó su «profundo pesar», confirmó que la policía provincial detuvo a un sospechoso y que sigue trabajando para aclarar el caso.

En un mensaje publicado en la plataforma X, Frigerio extendió sus condolencias a la familia y allegados de la víctima. «Acompañamos con profundo pesar a la familia y seres queridos de Daiana Magalí Mendieta, que esperemos que encuentren la fortaleza para atravesar esta situación tan dolorosa», escribió el mandatario.

Además, el gobernador brindó un detalle sobre el avance de la investigación. «Nuestra Policía de Entre Ríos ya detuvo a un sospechoso y, como me comprometí con ellos, va a continuar trabajando intensamente para determinar las circunstancias y responsables de lo sucedido”.

La declaración subraya el compromiso del Poder Ejecutivo provincial de asegurar una investigación exhaustiva y rápida para esclarecer el trágico hecho que conmociona a la comunidad de Gobernador Mansilla y a toda la provincia.

La víctima, Daiana Magalí Mendieta, fue encontrada sin vida, y las primeras diligencias policiales derivaron en la rápida aprehensión de una persona que estaría vinculada al caso.