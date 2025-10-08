Primera Feria Circular: moda, sabores y arte en clave sostenible

Este sábado 11 de octubre, a partir de las 17 horas, el Centro Cultural Juan L. Ortiz será sede de la Primera Feria Circular, una propuesta que impulsa prácticas responsables y solidarias para construir una ciudad más justa y sustentable.

La feria reunirá a más de veinte emprendedoras de la moda circular, junto a un patio gastronómico de la Economía Social y un espacio de arte local, en una jornada pensada para disfrutar y reflexionar sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar en los modos de producción y consumo.

La actividad busca promover la sustentabilidad a través de experiencias creativas que ponen en valor el trabajo de emprendedoras y emprendedores de la ciudad, generando un espacio de encuentro, intercambio y conciencia ambiental. El evento contará además con dos presentaciones musicales: “Aquellas Viejas Cumbias” y “Te traigo un son”, que acompañarán la tarde con ritmos populares y festivos.

La Primera Feria Circular es organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, a través del área de Economía Social y con el acompañamiento del Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250)

Sábado 11 de octubre | Desde las 17 hs