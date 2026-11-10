La Municipalidad de Paraná destacó que la Feria de las Colectividades dejó un balance positivo

La Feria de las Colectividades tuvo su 35ª edición marcada por una importante convocatoria de público, una amplia oferta gastronómica y numerosas actividades culturales. Más de 30 asociaciones participaron en el encuentro, que contó con más de 45 representaciones artísticas durante las jornadas del sábado y el domingo.

“Esta edición fue muy exitosa. Se vivió desde el inicio hasta el final en un ámbito muy cordial, de amistad y familiar. Hubo muchos turistas y extranjeros que se acercaron, además de una gran demanda de información sobre el trabajo que vienen desarrollando la Unión de Colectividades de Entre Ríos, la Confederación y la Municipalidad”, indicó Sebastián Tommasi, director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades.

También resaltó el movimiento registrado en los patios gastronómicos y los stands culturales, donde los visitantes pudieron conocer las tradiciones de distintos países, fotografiarse con los trajes típicos y participar de propuestas interactivas, talleres de danzas y demostraciones de oficios tradicionales.

Por su parte, el presidente de la Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, destacó “el compromiso que existe detrás de cada participación. Las asociaciones trabajan durante meses en sus sedes sociales para preparar las comidas, los stands culturales y las presentaciones artísticas. Todo esto es genuino, artesanal y se hace con mucho amor. Estamos muy satisfechos de haber realizado una feria realmente muy linda, con mucha gente. Se vendió todo y funcionó muy bien”, expresó.

Rubén Plaumer, representante de la Colectividad Alemanes del Volga, calificó la participación como “espectacular desde todo punto de vista” y aseguró que vendieron la totalidad de los productos que llevaron a la feria. Entre las propuestas gastronómicas presentaron salchichas con chucrut y pirok, platos representativos de la tradición culinaria alemana. También consideró “importante que la feria se mantenga todos los años y que las colectividades puedan incorporar novedades en cada edición, renovando sus propuestas sin perder la identidad cultural”.

Una de las novedades de esta edición fue la participación de la Asociación Basilicata de Entre Ríos, recientemente constituida. Su representante, Silvia Patricia Tófalo, contó que “la institución fue fundada el 21 de septiembre de 2026 y esta es nuestra primera experiencia en la Fiesta de las Colectividades”. La asociación representa a la región italiana de Basilicata, integrada por las provincias de Potenza y Matera, esta última reconocida internacionalmente por su patrimonio histórico y arquitectónico.

La Colectividad Eslovena también participó con propuestas gastronómicas y culturales. Teresita Morales de Princich, integrante de la asociación, recordó que la inmigración eslovena llegó a Entre Ríos en 1879 y que la institución está próxima a cumplir 24 años. En el stand gastronómico ofrecieron potica, strudel de manzana y papa y budines con frutos secos. Además, exhibieron huevos pintados, una tradición de Pascua que utiliza elementos naturales para su decoración, junto con bordados típicos, artesanías, cuadros y actividades interactivas para todas las edades.

Esta edición de la Feria dejó como saldo una importante participación de las colectividades, una destacada respuesta del público y el reconocimiento al trabajo que realizan las asociaciones para mantener vivas sus tradiciones.