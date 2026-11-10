León XIV visita Córdoba

El pontífice tiene prevista una misa a las 10 en la explanada de FAdeA y un encuentro en la Catedral por la tarde. Luego regresará a Buenos Aires. El miércoles visitará Devoto y Luján antes de viajar a Perú.

León XIV visitará Córdoba este martes 10 de noviembre, en una nueva jornada de su agenda en la Argentina. El Papa tiene previsto encabezar una misa a las 10 en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FAdeA) y reunirse por la tarde con integrantes de la Iglesia en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La jornada forma parte de la visita del pontífice a la Argentina, que concluirá el miércoles con una ceremonia de despedida en Ezeiza. Desde allí continuará su gira latinoamericana hacia Lima, Perú.

De acuerdo con el cronograma informado, el avión partirá de Aeroparque a las 7.30 y arribará al aeropuerto cordobés Ambrosio Taravella a las 9.

La agenda de León XIV en Córdoba

La primera actividad central será la celebración religiosa en FAdeA. Desde la tarde del lunes comenzaron a llegar a la ciudad los contingentes que participarán de la jornada.

A las 15.15, el Papa mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

El operativo de seguridad incluye controles de la Policía Caminera y otras dependencias en rutas y accesos. Las tareas contemplan la verificación de documentación y de las condiciones de los vehículos que trasladan a los asistentes.

También hay presencia policial en los ingresos al predio y distintos puntos de control para ordenar la circulación y acompañar la llegada de los fieles.

El regreso a Buenos Aires y la vigilia con jóvenes

El vuelo de regreso a Buenos Aires está previsto para las 16.55. La jornada continuará con una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

La actividad se suma a los encuentros que el pontífice desarrolla durante su estadía en el país, después de su primer mensaje ante las autoridades nacionales y otras celebraciones religiosas.

Devoto, Luján y la despedida del país

Para el miércoles 11, la agenda prevé una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto a las 8.

Dos horas después, a las 10, León XIV oficiará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se espera una importante concurrencia de fieles en el santuario y sus inmediaciones.

La despedida está programada para las 14 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Tras la ceremonia formal, el Papa partirá hacia Perú para continuar su gira por Latinoamérica.

Los horarios principales