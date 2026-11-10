Tiempo en Entre Ríos: anticipan máximas cercanas a los 30 grados

A la par del regreso de las inestabilidades que se pudieran dar, el termómetro comenzará mostrar registros más cercanos a los del verano

Tras algunos días de clima agradable y soleado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipa nuevamente tormentas en Entre Ríos. A la par del regreso de las inestabilidades, el termómetro comenzará mostrar registros más cercanos a los del verano, alcanzando picos de casi 30 grados.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con cielo parcialmente nublado, con lluvias hacia la noche. Las tormentas se extenderían el miércoles.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 13 grados y una máxima de 28 grados. Allí también se prevé un miércoles con inestabilidades a última hora del día, que se mantendrían durante la jornada posterior.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 27 grados. En estas localidades se pronostica un día mayormente nublado, con chaparrones hacia la noche. El miércoles se espera un día lluvioso.