Paraná vivirá la 35ª Feria de Colectividades en la Sala Mayo

Habrá propuesta gastronómica, stands culturales y presentaciones artísticas este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Es una propuesta de la Unión de Colectividades de Entre Ríos y la Confederación Argentina de Colectividades, con el acompañamiento de la Municipalidad.

Este fin de semana, la Sala Mayo será escenario de la 35ª edición de la Feria de Colectividades y el 8° Festival Patio de Sabores de las Colectividades, una celebración que reunirá a representantes de distintas comunidades para compartir sus tradiciones, culturas y propuestas gastronómicas.

La actividad comenzará este sábado desde las 17:00, con la apertura del sector gastronómico, mientras que el escenario cultural tendrá sus primeras presentaciones antes de las 18:00. Entre las dos jornadas se desarrollarán 45 representaciones artísticas, con la participación de agrupaciones locales, del interior de Entre Ríos y de provincias vecinas.

En tanto, el domingo también habrá carpas gastronómicas habilitadas durante el mediodía. Por la tarde, desde las 17:00, abrirán nuevamente las propuestas de Sala Mayo y las carpas, mientras que a las 17:30 comenzarán las presentaciones artísticas.

El presidente Unión de Colectividades de Entre Ríos, José Gareis, destacó el trabajo que realizan las instituciones para llevar adelante el encuentro y remarcó el valor de la gastronomía tradicional. “Es una oportunidad para disfrutar en familia de esta fiesta que tienen las colectividades, con sabores auténticos, con la receta preparada por las propias colectividades”, expresó.

Sebastián Tomassi, director general de Colectividades y presidente de la Confederación Argentina de Colectividades, explicó que habrá representantes de más de 13 comunidades en el sector gastronómico. También adelantó que en total “serán más de 25 stands culturales en la Sala Mayo, disponiendo obviamente todo lo que tiene que ver con la parte propia de cada identidad de las colectividades”, dijo.

Representantes de distintas colectividades adelantaron algunos de los atractivos. Desde la Unión Suiza, su presidente, José Pérez, contó: “Habrá un espacio cultural donde se va a mostrar cómo se confecciona el frivolité y un grupo de baile que viene de Franck va a enseñar los pasos básicos de un ballet suizo”, explicó.

“Vamos a ofrecer algo muy querido por los argentinos, que es el vitel toné, que adelanta la fiesta de Año Nuevo y Navidad”, detalló Daniel Gatti, presidente de Familias Piamontesas.

En tanto que una de las novedades de esta edición será la incorporación de la Asociación Basilicata de Entre Ríos, que participará por primera vez como nueva institución de la comunidad. Su representante, Silvia Tofalo, explicó que “la presencia estará centrada en actividades culturales y literarias durante ambas jornadas”.

El sábado se realizará una presentación de libros con la participación del escritor Miguel Ángel Rodríguez y poetas invitados. El domingo continuará la propuesta literaria con la presentación de Diego Quiroga, cuya obra aborda las historias de descendientes de inmigrantes de distintas comunidades, entre ellas alemanes del Volga, la comunidad hebrea, afroamericanos y sicilianos.