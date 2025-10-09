Identificaron al joven hallado muerto con dinero y drogas en Chajarí

El cuerpo de Lucas Capillera, de 30 años, fue encontrado en una cuneta de Chajarí, departamento Federación. En el lugar se hallaron 9,7 gramos de cocaína y $344.000 en efectivo. Se investiga si hubo otro vehículo involucrado y se aguardan los resultados de la autopsia.

Un trágico y confuso hecho conmociona a la ciudad de Chajarí, en el departamento Federación. Un motociclista fue hallado muerto este miércoles por la tarde en una cuneta de la Avenida 28 de Mayo, casi Belgrano, y entre sus pertenencias se encontraron drogas y dinero en efectivo, informaron fuentes policiales.

La víctima fue identificada como Lucas Capillera, de 30 años, quien fue encontrado sin vida junto a su moto Honda Wave. Según precisaron los investigadores, no presentaba golpes visibles ni signos de violencia, aunque su cabeza estaba sumergida en el agua de la cuneta.

El personal médico del Hospital Santa Rosa acudió al lugar, pero confirmó que Capillera ya no tenía signos vitales, por lo que el cuerpo no fue trasladado al nosocomio.

Drogas y dinero entre sus pertenencias

Durante la requisa, la Policía halló envoltorios con 9,7 gramos de cocaína y $344.000 en efectivo en poder del fallecido. Los elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Fiscalía de Chajarí, a cargo de Dalia Verdura Pons, quien ordenó las primeras medidas de investigación.

“Se dispuso la autopsia del cuerpo en la Morgue Judicial de Concordia para determinar la causa de muerte”, precisaron fuentes del caso.

Investigan si hubo otro vehículo involucrado

Los investigadores analizan imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruir el recorrido del motociclista y determinar si otro rodado pudo haber intervenido en el episodio.

“Por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Se trabaja con el material fílmico disponible y en la toma de testimonios”, indicaron fuentes policiales.

Antecedentes

De acuerdo con información policial, Lucas Capillera tenía antecedentes vinculados a la venta de estupefacientes. Sin embargo, una de las líneas de investigación apunta también a problemas médicos preexistentes.

“Se registró un episodio previo en el que habría sufrido un ataque producto de un trastorno cerebral crónico, aparentemente epilepsia”, detallaron los investigadores.

Esa posibilidad será analizada por los médicos forenses en el marco de la autopsia.

Qué pasó con su celular

Un detalle curioso del caso surgió tras el hallazgo: el celular del joven fue encontrado desbloqueado por una familia que pasaba por el lugar. Sin advertir la presencia del cuerpo, recogieron el teléfono de la calle y lograron comunicarse con los familiares de la víctima para devolverlo.

El dispositivo fue entregado posteriormente a la Policía, y se espera que las pericias digitales aporten información sobre sus últimos movimientos y contactos previos al fallecimiento.

El resultado de la autopsia, prevista para este jueves a las 13 en la Morgue Judicial de Concordia, será clave para establecer si la muerte de Capillera fue accidental, natural o si intervino un tercero.