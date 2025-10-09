Pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

Con el regreso del viento norte, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando máximas de hasta 32°C. Sin embargo, una ciclogénesis se formará el domingo, trayendo lluvias intensas, especialmente en el litoral.

A medida que el fin de semana largo se aproxima, las condiciones climáticas mostrarán un contraste notable en el país. Durante los primeros días, se experimentará un ascenso en las temperaturas gracias a la llegada de aire tropical, pero hacia el final del sábado y el domingo, una ciclogénesis generará lluvias intensas que afectarán principalmente la región del litoral y áreas aledañas.

Desde el jueves, la reaparición del viento norte comenzará a recuperar las temperaturas en todo el país. El aire tropical que ingresará desde Brasil impactará principalmente sobre el norte y la región central, elevando los termómetros en diversas provincias. En Entre Ríos, se prevé que las máximas lleguen a los 27°C, con vientos del noreste aportando aire cálido y húmedo. Por su parte, Córdoba experimentará un clima cálido durante la tarde, con temperaturas entre los 24°C y los 30°C, y el viento norte soplando con fuerza moderada en varias zonas de la provincia.

En las regiones más cálidas del país, como el norte de Formosa, Santiago del Estero y Misiones, se espera un incremento constante de la temperatura, alcanzando máximas de hasta 34°C en algunas áreas.

Pronóstico para el fin de semana largo

El viernes 10 de octubre, el clima será cálido, con temperaturas que llegarán a los 30°C en Entre Ríos, con mínimas rondando los 25°C. El día se mantendrá soleado, aunque hacia la noche se espera algo de nubosidad. El viento del norte aportará humedad, aumentando la sensación térmica.

El sábado, la temperatura ascenderá aún más, alcanzando los 32°C en algunas zonas. Sin embargo, hacia la tarde-noche, el clima comenzará a cambiar, con la posibilidad de tormentas aisladas. La situación se complicará con la formación de una baja presión (ciclogénesis) que se posicionará sobre Entre Ríos en la madrugada del domingo.

Ciclogénesis y lluvias intensas

A partir de la madrugada del domingo, el centro de la baja presión se ubicará sobre la provincia de Entre Ríos, intensificando el ingreso de aire húmedo desde el Atlántico hacia el Litoral y la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno provocará lluvias intensas, especialmente en el oeste de Buenos Aires y en diversas zonas del litoral.

El modelo ECMWF prevé que las lluvias se extiendan durante toda la jornada del domingo, con acumulados de entre 60 y 130 mm en las zonas más afectadas, lo que podría agravar la situación en áreas que ya han sufrido inundaciones. En el este bonaerense, incluido el AMBA, se espera una lluvia más moderada, con acumulados entre 20 y 40 mm.

Para el sur del Litoral, los acumulados estarán entre 10 y 30 mm, mientras que en el norte del Litoral, la lluvia podría superar los 60 mm en algunas localidades.

Mejoras para el lunes

A medida que avance la madrugada del lunes, los vientos del sur y sudoeste comenzarán a dominar, lo que provocará un marcado descenso de la temperatura. La situación meteorológica mejorará, con la gradual disipación de las lluvias y una caída en las temperaturas. Sin embargo, se recomienda estar atento a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.