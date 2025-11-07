Incendio consumió una vivienda en Paraná

Un devastador incendio en el Barrio Libertad dejó una vivienda completamente destruida y causó un colapso en el suministro eléctrico de la zona.

En la tarde del jueves, un incendio de grandes proporciones arrasó con una vivienda en el Barrio Libertad, ubicada en la intersección de las calles Ituzaingó y Concordia. El siniestro, que comenzó por causas aún desconocidas, avanzó con rapidez debido a la alta inflamabilidad de la construcción precaria. Las llamas llegaron a alcanzar los cables del tendido eléctrico, lo que provocó una falla significativa en el sistema de distribución de energía, afectando a varios hogares de la zona.

Los vecinos que fueron testigos del devastador evento vivieron momentos de extrema angustia. Muchos relataron cómo intentaron salvar lo que pudieron de la vivienda afectada, pero la fuerza del fuego les impidió acercarse.

Trabajo conjunto de bomberos para controlar la emergencia

Al recibir el alerta de emergencia, las autoridades locales enviaron de inmediato dos dotaciones de Bomberos: una de Bomberos Voluntarios y otra de Bomberos Zapadores. Los equipos de rescate trabajaron arduamente para sofocar las llamas, que ya habían alcanzado un tamaño considerable y amenazaban con propagarse a las casas aledañas.

Gracias a la coordinación de los bomberos y su rápida intervención, el fuego fue controlado antes de que pudiera causar mayores daños a otras viviendas cercanas. Sin embargo, la vivienda en cuestión quedó completamente destruida, y las pérdidas materiales fueron significativas. Los equipos de emergencia también trabajaron en la zona del tendido eléctrico para evitar nuevos riesgos, dado que los cables quedaron comprometidos por las altas temperaturas.