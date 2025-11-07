Reprograman la Fiesta Provincial del Guiso de El Pingo

El evento se iba a desarrollar este sábado en el Predio Municipal pero «la cantidad de milímetros caídos complicaron el terreno», confirmó la intendenta Laura Rupp. Por el momento no se definió nueva fecha para la fiesta

Por las inclemencias del tiempo, se reprograma la quinta Fiesta Provincial del Guiso de El Pingo. El evento se iba a desarrollar este sábado en el Predio Municipal. Como todos los años, la celebración combina gastronomía, música y tradición popular.

Laura Rupp, intendenta de El Pingo, explicó que “tomamos esta decisión producto de la lluvia que ha caído. No estaban pronosticados tantos milímetros, pero nos imposibilita llevar adelante el evento al aire libre como estaba previsto. Más allá de que mañana anuncian buen tiempo, por el agua caída el terreno no quedó en condiciones, por lo que es imposible e inmanejable”.

Mencionó que la nueva fecha para la fiesta “aún no está confirmada, pero lo estaremos comunicando cuando lo tengamos definido. El tema es volver a coordinar y cerrar con los artistas, sobre todo con Jorge Rojas que es el artista principal. Creemos que con el resto de las bandas no tendremos problemas, pero tenemos que hablar y coordinar nueva fecha”.

Por otro lado, comentó que “estamos en comunicación con cada uno de los participantes también para que nadie salga perjudicado. Es un despliegue enorme y reorganizarnos nos va a llevar un tiempo, la idea es que pronto podamos disfrutar de esta fiesta”.

Dijo que “el escenario está puesto sobre un sector firme, pero el resto no. Hay una carpa donde cocinan más de 150 personas, donde también se instalan más de 80 puestos de emprendedores, artesanos e instituciones que trabajan ese día. Es imposible llevarlo adelante en esas condiciones. No nos gusta tener que suspender, pero contra el clima no podemos”.

Cabe recordar que para este evento se esperaba una concurrencia de entre 12 y 15 mil personas.

La Fiesta del Guiso nació con el objetivo de revalorizar la identidad local y fortalecer el sentido de pertenencia. Lo que comenzó como una iniciativa para rescatar recetas tradicionales se transformó en un encuentro multitudinario donde la cocina criolla, la creatividad y la convivencia se unen en un mismo espacio.