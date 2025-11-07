Viernes inestable y mejora progresiva para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el territorio alcanzado por el alerta por tormentas en el norte entrerriano, mientras que el resto de la provincia podría registrar lluvias aisladas. Desde el sábado, se prevé una mejora progresiva y jornadas templadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su reporte y mantiene un alerta por tormentas para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. En cambio, cesó la advertencia para Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, aunque en toda la provincia persiste la probabilidad de lluvias aisladas.

Según el organismo nacional, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual en zonas del norte provincial.

Temperaturas frescas y vientos del sur

Durante este viernes, las temperaturas oscilarán entre 13°C de mínima y 19°C de máxima en Entre Ríos. Se espera que las lluvias estén presentes durante buena parte de la jornada, acompañadas por vientos del sector sur con ráfagas de hasta 59 km/h.

A medida que avance la tarde, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente, aunque el tiempo inestable podría persistir hasta el final del día. Las mejoras más notorias se registrarían recién durante la mañana del sábado.

Fin de semana con ascenso de temperatura

“El sábado será un día fresco, pero con tendencia a mejorar. Se espera que las mínimas estén entre 12 y 14 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 23 grados”, explicó Jalfin.

El especialista adelantó que el domingo se presentará más cálido y soleado, con máximas de entre 25 y 26 grados, condiciones ideales para disfrutar al aire libre. “Será un día muy soleado, con un ambiente templado y temperaturas agradables”, comentó.

Tiempo en Entre Ríos

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas seguirán subiendo durante la próxima semana. “Para el lunes y martes se esperan máximas de 28 grados, y el miércoles podría llegar a los 29”, detalló Jalfin, anticipando un inicio de semana con clima veraniego.

El especialista destacó que las condiciones serán estables y con cielos despejados, marcando una transición hacia días más cálidos propios de la primavera avanzada. “Será un fin de semana ideal para disfrutar al aire libre”, concluyó.