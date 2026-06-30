Juraron nuevos integrantes suplentes del Jurado de Enjuiciamiento

La vicegobernadora y presidente del Senado, Alicia Aluani, tomó juramento a los representantes suplentes del alto tribunal ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento para intervenir en las actuaciones «Cecilia Andrea Goyeneche-Jorge Amilcar Luciano García».

El acto oficial se realizó este lunes por la mañana en el Salón de la Vicegobernación de Entre Ríos y estuvo encabezado por la vicegobernadora y presidente de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos (HCS), Alicia Aluani, y asistida por el secretario de la HCS, Sergio Avero.

En la oportunidad, los doctores Alejandro Grippo, Santiago Brugo y Matilde Federik prestaron juramento como representantes suplentes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento para intervenir en las actuaciones cartuladas “Goyeneche Cecilia Andres – Procuradora Adjunta de la Provincia de Entre Ríos – Jorge Almilcar Luciano García – Procurador General de la Provincia de Entre Ríos – Denuncia en su contra formulada por los Dres. Rubén A. Pagliotto y Guillermo R. Mulet”; de conformidad a lo dispuesto por los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 9283.

Estuvieron presentes, además, la prosecretaria de la Honorable Cámara de Senadores (HCS) Sara Foletto; la secretaria coordinadora de la HCS, Julieta Sosa; la secretaria del Jurado de Enjuiciamiento, Melisa Arduino; el titular de la Dirección de Despacho de la HCS, Fernando Dante Monge, el director de Asesoría Legislativa de la HCS, Marcos Daverio Cappa, y la asesora legal de la HCS, María Luisa Domínguez.