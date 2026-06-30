Mundial 2026: los tres partidos de este martes

Costa de Marfil-Noruega, Francia-Suecia y México-Ecuador abrirán nuevos cupos para los octavos de final del Mundial 2026. Conocé los horarios y dónde ver cada partido en vivo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes con otros tres encuentros correspondientes a los 16avos de final, instancia que definirá nuevos clasificados a los octavos. La jornada ofrecerá partidos de alto voltaje, con el atractivo especial del duelo entre México y Ecuador, que cerrará el día en el Estadio Ciudad de México.

Costa de Marfil y Noruega abren la jornada

El primer partido comenzará a las 14 en el Dallas Stadium, donde Costa de Marfil enfrentará a Noruega por un lugar entre los 16 mejores del torneo.

Los africanos alcanzaron por primera vez en su historia la clasificación a la fase eliminatoria tras finalizar segundos en el Grupo E. Debutaron con una victoria por 1-0 sobre Ecuador, luego cayeron 2-1 frente a Alemania y cerraron la fase de grupos con un triunfo 2-0 ante Curazao.

Noruega, por su parte, también buscará hacer historia. Los escandinavos comenzaron el Mundial goleando 4-1 a Irak, vencieron 3-2 a Senegal y cerraron la zona con una derrota 4-1 frente a Francia, resultado que los dejó en el segundo puesto del Grupo I.

Hora: 14.00

Estadio: Dallas Stadium (Arlington)

TV: DSports

Francia quiere ratificar su candidatura

A las 18, Francia se medirá con Suecia en el New York New Jersey Stadium, de East Rutherford.

El seleccionado francés llega como uno de los máximos favoritos luego de completar una fase de grupos perfecta, con tres triunfos: 3-1 ante Senegal, 3-0 frente a Irak y 4-1 sobre Noruega. Con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como principales figuras, intentará seguir avanzando rumbo a una nueva final mundialista.

Suecia consiguió su clasificación como uno de los mejores terceros. Comenzó goleando 5-1 a Túnez, luego cayó por el mismo marcador ante Países Bajos y cerró su participación en la fase de grupos con un empate 1-1 frente a Japón.

Hora: 18.00

Estadio: New York New Jersey Stadium (East Rutherford)

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

México y Ecuador protagonizarán el gran duelo latinoamericano

El último encuentro del martes se disputará desde las 22 en el Estadio Ciudad de México, donde México recibirá a Ecuador en uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final.

El conjunto dirigido por Jaime Lozano avanzó como líder del Grupo A tras empatar sin goles con Sudáfrica en el debut y luego vencer a Corea del Sur por 2-0 y a República Checa para quedarse con el primer puesto.

Ecuador logró meterse entre los mejores terceros después de un grupo exigente. Tras perder con Costa de Marfil, derrotó a Curazao y dio el gran golpe al vencer 2-1 a Alemania, resultado que le permitió acceder a la fase eliminatoria.

Hora: 22.00

Estadio: Estadio Ciudad de México

TV: DSports

Partidos del Mundial 2026 para este martes 30 de junio

14.00: Costa de Marfil vs. Noruega (DSports)

18.00: Francia vs. Suecia (TyC Sports y TyC Sports Play)

22.00: México vs. Ecuador (DSports)