Emprendedores de Santa Elena participaron del programa «Entre Ríos con Vos»

Buscando fortalecer el entramado productivo de los municipios y comunas, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Económico participaron de una nueva edición del programa «Entre Ríos con Vos» en Santa Elena.

Durante la jornada, representantes de la Dirección de Asistencia a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) ofrecieron una charla sobre herramientas y financiamiento, orientada a fortalecer el entramado productivo local. Además, la Ventanilla Única de Financiamiento brindó orientación personalizada sobre las líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI), destinadas a impulsar inversiones y proyectos en marcha.

El director de Asistencia a MiPyMEs, Leonardo Walter, subrayó la relevancia de estas instancias de trabajo conjunto: «Estas jornadas nos permiten acercar herramientas concretas a los emprendedores y escuchar de primera mano sus necesidades. Nuestra prioridad es que cada proyecto entrerriano tenga las mismas oportunidades de crecer, sin importar en qué localidad se encuentre».

El programa «Entre Ríos con Vos», impulsado por el Gobierno provincial, busca acercar servicios y programas estatales a la comunidad, mediante un abordaje integral que promueve la participación ciudadana, la capacitación y la vinculación con distintas áreas del Estado.

Hasta el momento, la iniciativa se desarrolló en Concordia, Los Charrúas, Gualeguaychú, Urdinarrain, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Colón, San José, Ibicuy, Paranacito, La Paz y Santa Elena; consolidando una presencia activa en todo el territorio provincial.