La obra en el hospital San Roque de Paraná llega al 50 por ciento de avance

El Gobierno de Entre Ríos avanza con la obra de reestructuración y reparación del sector afectado en el hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, una intervención estratégica para fortalecer la infraestructura sanitaria de uno de los centros pediátricos de referencia de la provincia. Los trabajos registran un 50 por ciento de avance y permitirán recuperar espacios afectados por un siniestro, mejorar las condiciones edilicias y ampliar la capacidad de atención.

La obra surge a partir de un relevamiento técnico realizado luego de un siniestro que afectó parte del edificio y que puso de manifiesto la necesidad de intervenir el sector para recuperar su funcionamiento y garantizar mayores estándares de seguridad. A partir del trabajo conjunto entre los Ministerios de Planeamiento e Infraestructura y de Salud, se proyectó una intervención que permita restaurar el área y actualizar sus servicios a las exigencias sanitarias actuales.

El ministro a cargo de la cartera de obra pública, Hernán Jacob, destacó el compromiso del gobierno provincial con la mejora de la infraestructura hospitalaria. «El hospital San Roque es un centro de referencia para toda la provincia y tiene una demanda permanente en atención pediátrica. A partir del siniestro que afectó parte del edificio, decidimos avanzar con una obra para mejorar las condiciones del sector, que avanza favorablemente y con infraestructura acorde a las necesidades actuales del sistema de salud», señaló.

«El avance del 50 por ciento en un plazo breve refleja la importancia de haber encarado la recuperación y mejora de este sector del hospital. Cada etapa que se completa suma capacidad de respuesta para el sistema de salud y mejores condiciones para la atención pediátrica. Cuando la obra finalice, no solo se habrá recuperado un espacio que había quedado afectado, sino que el hospital contará con un área más moderna, segura y preparada para acompañar la demanda sanitaria de los próximos años», expresó el ministro de Salud, Daniel Blanzaco.

La obra

La intervención se desarrolla en la Sala 4 y en el área de consultorios externos, sobre una superficie de 623 mt2, donde se ejecutan trabajos de readecuación de la instalación eléctrica y ampliación de la red de gases medicinales, de acuerdo con las normativas vigentes para establecimientos sanitarios. La obra comprende una inversión provincial de 321 millones de pesos y está a cargo de la firma Calaco Construcciones S.R.L.

El proyecto prevé una capacidad total de 14 camas, distribuidas en cuatro salas de internación, además de dos habitaciones de aislamiento individuales con sanitarios y camas propias.

También se incorporan espacios de apoyo para enfermería, áreas destinadas al personal y una sala para médicos, con el objetivo de optimizar la atención de los pacientes y mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario. Por último, se realiza la construcción de una nueva salida de emergencia, la cual se conectará con la escalera de servicio contra incendios existente.