Copa Libertadores: Boca goleó a Barcelona y se afianza en la punta

Con goles de Di Lollo y Ascacíbar, el Xeneize derrotó 3 a 0 al elenco ecuatoriano y es puntero de su zona

Boca recibe a Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El objetivo del Xeneize es conseguir un nuevo triunfo que le permita afirmarse en el torneo continental. El encuentro se juega en La Bombonera con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Por el momento, se impone por 1 a 0.

El partido no comenzó bien para el equipo local. No solo los ecuatorianos manejaron la pelota los primeros minutos, sino que además en una llegada se lesionó Agustín Marchesín, que salió entre lágrimas. En su lugar, Leandro Brey -que había atajado también en la primera fecha del certamen- hizo su ingreso al arco. Con el correr de los minutos, Boca se fue adueñando de la pelota y empezó a tener chances concretas: un disparo de Merentiel se fue al lado del palo y un cabezazo de Asacíbar fue contenido por el arquero. Pocos minutos después, un centro de Blanco fue conectado por Di Lollo y logró vencer al arquero de Barcelona poniendo el 1 a 0. Con ese resultado, se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, el dominio de Boca se sostuvo. El conjunto de La Ribera tuvo varias chances, pero no lograba concretar. Hasta que otro centro preciso de Blanco fue capitalizado por Ascacíbar, para estampar el 2 a 0. Sobre la hora, el español Ánder Herrera le puso la frutilla al postre con un golazo desde afuera del área: 3 a 0 para golear e ilusionarse.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega a este compromiso después de un debut positivo en la Copa, en el que derrotó 2 a 1 como visitante a Universidad Católica de Chile. Con ese resultado, el conjunto argentino sumó otra victoria para comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final, aunque todavía restan 4 fechas por disputarse. En la próxima, visitará a Cruzeiro.