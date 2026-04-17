Choque entre un auto y un amoto: un hombre fue hospitalizado

Un Fiat Duna atropelló a una moto Yamaha en la esquina de Moreno y El Plumerillo. Motociclista de 37 años fue trasladado con heridas graves.

Un fuerte siniestro vial ocurrió este viernes en Paraná, cuando un auto y una moto chocaron en la esquina de calles Moreno y El Plumerillo. Por causas que se investigan, un Fiat Duna impactó contra una motocicleta Yamaha.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto, un hombre de 37 años, debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica. Resultó gravemente herido y posiblemente tendría quebraduras en las piernas.

En tanto, el conductor del automóvil, un hombre de 63 años, no habría sufrido lesiones de gravedad.

A raíz del siniestro, personal policial dispuso el corte de calle Moreno desde San Juan hasta Salta, lo que genera complicaciones en el tránsito en la zona.