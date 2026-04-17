Una mujer herida en un choque de motos

Dos motos chocaron en la esquina de Cervantes y Tucumán de la ciudad de Paraná. Como consecuencia, una mujer resultó herida y fue derivada al hospital San Martín.

En las últimas horas del jueves se registró un accidente entre motos en la ciudad de Paraná que dejó una mujer herida. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Cervantes y Tucumán.

De acuerdo a la informado, en el lugar se constató el choque entre dos motocicletas, como consecuencia del cual una mujer resultó lesionada. La víctima fue asistida en primera instancia en la escena del hecho.

Posteriormente, fue trasladada por una unidad móvil del servicio de emergencias 107 hacia el Hospital San Martín, donde recibió una atención más compleja acorde a su estado de salud.

En el operativo trabajó una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que colaboró en el aseguramiento de la zona para evitar nuevos riesgos y facilitar la tarea del personal sanitario.

Asimismo, se indicó que las tareas se desarrollaron de manera coordinada entre los distintos servicios de emergencia que acudieron al lugar, para brindar una respuesta rápida ante el siniestro.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el choque entre las motos.