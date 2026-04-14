Una mujer fue detenida con cocaína oculta dentro de un pañal

Una mujer trasladaba unas 60 bochas de cocaína ocultas en un pañal cuando fue descubierta durante ujn operativo de la Policía en una estación de colectivos y terminó detenida.

Una mujer fue detenida en la Terminal de Ómnibus de Ibicuy al sur de Entre Ríos luego de que personal policial encontrara cocaína oculta dentro de un pañal durante un operativo de control realizado en el lugar.

El procedimiento se llevó a cabo durante la noche de etse lunes, en el marco de tareas de prevención del narcomenudeo. Mientras realizaban controles e identificación de personas en la terminal, efectivos de la División Drogas Peligrosas Islas del Ibicuy detectaron una situación sospechosa durante la requisa a una mujer.

Según se informó, la sustancia estaba oculta dentro de un pañal, una modalidad de ocultamiento poco habitual. En total, los uniformados secuestraron 59 envoltorios de nylon que contenían cocaína.

A raíz del hallazgo, la mujer quedó detenida e incomunicada, mientras que un hombre fue identificado y quedó supeditado a la causa.

La investigación se tramita en el Juzgado de Garantías Nº 2 de Gualeguaychú, a cargo de Ignacio Telenta, con intervención de la fiscalía encabezada por Gastón Popelka. La causa se encuadra en la Ley Provincial Nº 10.566.