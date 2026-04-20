Cinco departamentos en alerta por tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional quitó departamentos de la advertencia e informaron que permanecen solamente cinco bajo alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó este lunes el alerta por tormentas que regía sobre Entre Ríos y redujo de diez a cinco los departamentos alcanzados por el aviso amarillo. De esta manera, la advertencia quedó concentrada en el norte provincial, aunque para el resto del territorio se mantiene el pronóstico de inestabilidad durante la jornada.

Según el nuevo parte oficial, continúan bajo alerta los departamentos Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia. En esas zonas, el organismo anticipó lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Durante las primeras horas del día, el aviso también incluía a Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay, aunque posteriormente fueron retirados del área de riesgo meteorológico.

Qué se espera en la zona bajo alerta

El informe oficial indicó que los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Además, se estimaron valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

Estas condiciones se darían especialmente sobre el norte y noreste entrerriano, donde la inestabilidad podría extenderse buena parte de este lunes.

Cómo seguirá el tiempo en el resto de la provincia

Más allá de la reducción del alerta por tormentas, en el resto de Entre Ríos continuará el cielo cubierto y el ambiente húmedo. También se esperan lluvias aisladas y viento del sector este rotando al sudeste.

Las temperaturas mostrarán un descenso respecto del fin de semana, con máximas que rondarían los 23 grados en distintas ciudades de la provincia.

Para el martes persistirían condiciones inestables, con nuevas chances de precipitaciones y algunas tormentas aisladas. Recién hacia la noche se prevé una mejora gradual.