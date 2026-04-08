Boca venció 2-1 a Universidad Católica en el debut de la Copa Libertadores

Con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, Boca se quedó con la victoria 2-1 en Chile frente a la Universidad Católica.

Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile y sumó sus primeros tres puntos en su presentación por el Grupo D de la Copa Libertadores. Los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, uno en cada tiempo, desnivelaron la historia en favor del Xeneize, que debió sufrir hasta el final por el descuento de Juan Díaz en el cuarto de hora final.

El equipo de Claudio Úbeda logró su tercera victoria consecutiva, luego de sus alegrías contra Instituto y Talleres, y llega en buena forma al clásico de este sábado desde las 19:30 contra Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Luego de ese encuentro, deberá recibir el martes a partir de las 21 a Barcelona de Ecuador como local por la Libertadores y el domingo 19 de abril chocará con River Plate en el Monumental.