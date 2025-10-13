La provincia implementará el Relevamiento Nacional de Personal Educativo 2025

El Consejo General de Educación (CGE) inicia la implementación del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) 2025, para actualizar y fortalecer los sistemas de información educativa.

Se comunicó oficialmente a las Direcciones Departamentales de Escuelas, Direcciones de nivel y modalidades, y equipos de supervisión el comienzo de esta etapa del relevamiento. Asimismo, de forma progresiva se informará a todos los directivos y equipos de gestión de los establecimientos educativos los enlaces de acceso a la plataforma, junto con los usuarios y contraseñas necesarios para la confirmación y actualización de las nóminas institucionales.

El ReNPE 2025 tiene como objetivo relevar y actualizar la información nominal del personal docente y no docente que se desempeña en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial -de gestión estatal, privada y social cooperativa-, constituyéndose en una herramienta fundamental para la planificación y gestión educativa basada en evidencia.

Cabe destacar que desde el Censo Nacional de Personal de Establecimientos Educativos (CENPE) realizado en 2014 no se ha efectuado otro relevamiento nacional de este tipo, por lo que esta nueva edición representa un avance significativo en la actualización y digitalización de la información del sistema educativo argentino.

La Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del CGE, junto con la Comisión Central del ReNPE 2025, lleva adelante el operativo provincial, articulando con las áreas de Administración, Informática, Tecnología, Direcciones de Nivel y Direcciones Departamentales de Escuelas.

Se recuerda que el relevamiento tiene carácter obligatorio para todo el personal comprendido, y que la información recabada permitirá fortalecer los sistemas de información educativa, garantizando la confidencialidad y protección de los datos personales, conforme a la legislación vigente.

El operativo se desarrolla en el marco de la Resolución N° 2037/25 del CGE y la Resolución CFE N° 478/24 del Consejo Federal de Educación, que establecen los lineamientos y responsabilidades para su implementación en todo el país.