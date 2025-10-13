Se viene la Copa Mi Ciudad de las Escuelas Municipales de Deportes

Entre el martes 14 y el jueves 23 de octubre se desarrollará una nueva edición del certamen que reúne a más de 1500 chicos y chicas de las 43 Escuelas Municipales de Deportes que funcionan en Paraná.

Durante dos semanas, los equipos representativos competirán en las disciplinas de fútbol, básquet y vóley, compartiendo jornadas de deporte, integración y aprendizaje colectivo.

El objetivo principal del evento es promover el encuentro, la convivencia y el intercambio entre niños, niñas y adolescentes de distintos barrios de la ciudad, fortaleciendo los valores del deporte y la participación comunitaria.

Cronograma de actividades

Martes 14 de octubre: Fútbol – Complejo “Raúl Ricardo Alfonsín”.

Miércoles 15 de octubre: Vóley – Club Atlético Neuquén.

Viernes 17 de octubre Básquet — Atlético Echague Club

Martes 21 y jueves 23 de octubre: Fútbol – Polideportivo del barrio El Sol.

Las Escuelas Municipales de Deportes cuentan con la participación de niños y niñas de 6 a 13 años y adolescentes de 13 a 16 años, que a lo largo del año comparten espacios de iniciación, formación y competencia deportiva en diferentes disciplinas.