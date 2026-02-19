La intensa lluvia caída desde la madrugada generó anegamientos por desbordes de arroyos y obligó a desplegar un amplio operativo municipal. Defensa Civil, Bomberos y Policía trabajan en asistencia y en la búsqueda de personas desaparecidas.

Llovieron más de 120 milímetros en Paraná en pocas horas y la Municipalidad activó un operativo de emergencia para asistir a vecinos afectados por anegamientos y desbordes de arroyos. La situación obligó a desplegar recursos en distintos sectores de la ciudad, mientras continúan las tareas de búsqueda de personas que habitaban una vivienda precaria a la vera del arroyo Colorado. Desde horas tempranas buscan a una madre y su hija que fueron arrastradas por la corriente.

Desde horas tempranas, cuadrillas municipales trabajan en el desobstruido de desagües y en la asistencia directa a familias damnificadas. Además, el área de Desarrollo Humano brinda contención, insumos y acompañamiento social en los barrios más afectados.

Zonas intervenidas y despliegue municipal

Entre los sectores donde se intervino hasta el momento se encuentran Miguel David y Pedro Martínez; Austria y Don Bosco; Tratado del Cuadrilátero; calle Larramendi; Zanni a la altura de Corrales; Newbery y Bordón; Francia (barrio 4 de Junio); Blas Parera entre Churruarín y Brown; División Los Andes y Miguel David; Procesión Náutica; barrio El Pozo; Los Hornos y Croacia Sur.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó que “desde horas tempranas las distintas áreas del Estado municipal están trabajando articuladamente para atender esta situación compleja producto de una lluvia inusual que ha producido anegamientos por el crecimiento de los arroyos y taponamientos generados por residuos”.

Asimismo, señaló que se conformó el Comité de Emergencia para coordinar las acciones en la vía pública. “Tenemos una situación de suma complejidad a partir del desbarrancamiento en una zona afectada y el crecimiento abrupto de los arroyos”, indicó.

Ríos también advirtió sobre la vulnerabilidad habitacional en áreas cercanas a cursos de agua. “Hay vecinos que, ante la falta de recursos, ocupan espacios no aptos para habitar, como las orillas de los arroyos, y eso genera consecuencias graves ante lluvias de esta magnitud”, expresó.

El responsable de Defensa Civil , Lucas García, informó que se registraron más de 100 milímetros de lluvia en pocas horas y que la ciudad permanece bajo alerta roja. “Estamos trabajando bajo el comando de incidentes junto a bomberos, buzos y guardavidas en tareas de búsqueda y rescate. Se realiza un rastrillaje por cuadrículas y por zonas”, detalló.

García indicó además que la línea 103 se encuentra habilitada para emergencias y pidió a la comunidad que insista en caso de no poder comunicarse debido al colapso de llamadas. “Es una situación extrema; no teníamos registros similares desde 2017, cuando también llovió una cantidad muy importante en poco tiempo”, sostuvo.